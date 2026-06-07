SIRALAMA NASIL HAZIRLANDI?

CWUR’un değerlendirmesi; eğitim kalitesi, mezun istihdamı, akademik kadro kalitesi ve araştırma performansı olmak üzere dört ana kritere dayanıyor. Araştırma kategorisinde ise araştırma çıktısı, yüksek kaliteli yayınlar, etki düzeyi ve atıf performansı gibi göstergeler dikkate alınıyor.