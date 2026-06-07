Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Keşfet Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2026 listesi yayımlandı: Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi! Hacettepe, ODTÜ, Boğaziçi, İstanbul kaçıncı sırada?

        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi! Hacettepe, ODTÜ, Boğaziçi, İstanbul kaçıncı sırada?

        Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (CWUR), "2026 Dünyanın En İyi Üniversiteleri" listesini yayımladı. 95 ülkeden 21 bini aşkın yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği sıralamada Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Türk üniversiteleri arasında en yüksek dereceyi Hacettepe Üniversitesi elde etti. İşte listeye giren Türk üniversiteleri ve dünya sıralamaları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 07:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (CWUR), bu yılın “Dünyanın En İyi Üniversiteleri” sıralamasını yayımladı. 95 ülkeden 21 bin 291 üniversitenin değerlendirildiği çalışma sonucunda dünyanın en iyi 2 bin yükseköğretim kurumu belirlendi.

        2

        TÜRKİYE'DEN EN YÜKSEK DERECE HACETTEPE'NİN

        Türkiye’den bu yıl sıralamaya 47 üniversite girdi. Hacettepe Üniversitesi, 666’ncı sırada yer alarak Türk üniversiteleri arasında en yüksek dereceyi elde etti.

        3

        8 TÜRK ÜNİVERSİTESİ İLK 1000'DE

        Hacettepe Üniversitesi’ni sırasıyla İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Koç Üniversitesi takip etti.

        Böylece Türkiye’den toplam 8 üniversite dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasında yer aldı.

        4

        İLK 1000’E GİREN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ VE SIRALAMALARI

        Hacettepe Üniversitesi – 666

        İstanbul Üniversitesi – 707

        Ankara Üniversitesi – 733

        ODTÜ – 736

        Boğaziçi Üniversitesi – 785

        İstanbul Teknik Üniversitesi – 813

        Marmara Üniversitesi – 939

        Koç Üniversitesi – 989

        5

        SIRALAMAYA GİREN DİĞER ÜNİVERSİTELER

        İlk 1000'in ardından sıralamaya giren diğer Türk üniversiteleri ise şöyle:

        Ege Üniversitesi – 1052

        Çukurova Üniversitesi – 1106

        İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa – 1127

        Bilkent Üniversitesi – 1140

        Gazi Üniversitesi – 1151

        Yıldız Teknik Üniversitesi – 1191

        Dokuz Eylül Üniversitesi – 1206

        Erciyes Üniversitesi – 1265

        Gaziantep Üniversitesi – 1289

        Atatürk Üniversitesi – 1351

        İstanbul Bilgi Üniversitesi – 1378

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi – 1397

        İstanbul Aydın Üniversitesi – 1438

        Akdeniz Üniversitesi – 1446

        Mersin Üniversitesi – 1448

        Karadeniz Teknik Üniversitesi – 1494

        Uludağ Üniversitesi – 1506

        TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – 1515

        İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – 1532

        Bahçeşehir Üniversitesi – 1553

        Fırat Üniversitesi – 1559

        Necmettin Erbakan Üniversitesi – 1588

        Adıyaman Üniversitesi – 1612

        Selçuk Üniversitesi – 1633

        Kafkas Üniversitesi – 1653

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi – 1688

        Sabancı Üniversitesi – 1700

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi – 1708

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi – 1716

        Özyeğin Üniversitesi – 1773

        Kocaeli Üniversitesi – 1787

        Sakarya Üniversitesi – 1790

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – 1809

        Bingöl Üniversitesi – 1854

        Süleyman Demirel Üniversitesi – 1872

        Giresun Üniversitesi – 1878

        İstanbul Medeniyet Üniversitesi – 1939

        Sinop Üniversitesi – 1986

        Gebze Teknik Üniversitesi – 1992

        6

        DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTESİ HARVARD

        Küresel sıralamanın zirvesinde, tüm göstergelerden tam puan alan Harvard Üniversitesi yer aldı.

        7

        ABD üniversitelerinin domine ettiği listenin ilk 10 sırası ise şu şekilde:

        1. Harvard Üniversitesi (ABD)

        2. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü - MIT (ABD)

        3. Stanford Üniversitesi (ABD)

        4. Cambridge Üniversitesi (İngiltere)

        5. Oxford Üniversitesi (İngiltere)

        6. Princeton Üniversitesi (ABD)

        7. Pensilvanya Üniversitesi (ABD)

        8. Columbia Üniversitesi (ABD)

        9. Yale Üniversitesi (ABD)

        10. Chicago Üniversitesi (ABD)

        8

        SIRALAMA NASIL HAZIRLANDI?

        CWUR’un değerlendirmesi; eğitim kalitesi, mezun istihdamı, akademik kadro kalitesi ve araştırma performansı olmak üzere dört ana kritere dayanıyor. Araştırma kategorisinde ise araştırma çıktısı, yüksek kaliteli yayınlar, etki düzeyi ve atıf performansı gibi göstergeler dikkate alınıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü'ne saldırı

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın St. Petersburg kentine yakın konumdaki Kronştadt Deniz Üssü'ne saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Zelenskiy, üssün Ukrayna sınırına yaklaşık 1000 kilometre mesafede bulunduğunu belirtti. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 ilde gök gürültülü sağanak uyarısı
        8 ilde gök gürültülü sağanak uyarısı
        Kayseri'yi dolu vurdu
        Kayseri'yi dolu vurdu
        Trafik kazası cinayetinde soruşturma derinleştirildi
        Trafik kazası cinayetinde soruşturma derinleştirildi
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarında hata yapmadı
        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarında hata yapmadı
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        Bakanlık harekete geçti! Erişim engeli kararı
        Bakanlık harekete geçti! Erişim engeli kararı
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        Ermenistan'da halk sandık başına gidecek
        Ermenistan'da halk sandık başına gidecek
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı