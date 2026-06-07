Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi! Hacettepe, ODTÜ, Boğaziçi, İstanbul kaçıncı sırada?
Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (CWUR), "2026 Dünyanın En İyi Üniversiteleri" listesini yayımladı. 95 ülkeden 21 bini aşkın yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği sıralamada Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Türk üniversiteleri arasında en yüksek dereceyi Hacettepe Üniversitesi elde etti. İşte listeye giren Türk üniversiteleri ve dünya sıralamaları…
Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (CWUR), bu yılın “Dünyanın En İyi Üniversiteleri” sıralamasını yayımladı. 95 ülkeden 21 bin 291 üniversitenin değerlendirildiği çalışma sonucunda dünyanın en iyi 2 bin yükseköğretim kurumu belirlendi.
TÜRKİYE'DEN EN YÜKSEK DERECE HACETTEPE'NİN
Türkiye’den bu yıl sıralamaya 47 üniversite girdi. Hacettepe Üniversitesi, 666’ncı sırada yer alarak Türk üniversiteleri arasında en yüksek dereceyi elde etti.
8 TÜRK ÜNİVERSİTESİ İLK 1000'DE
Hacettepe Üniversitesi’ni sırasıyla İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Koç Üniversitesi takip etti.
Böylece Türkiye’den toplam 8 üniversite dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasında yer aldı.
İLK 1000’E GİREN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ VE SIRALAMALARI
Hacettepe Üniversitesi – 666
İstanbul Üniversitesi – 707
Ankara Üniversitesi – 733
ODTÜ – 736
Boğaziçi Üniversitesi – 785
İstanbul Teknik Üniversitesi – 813
Marmara Üniversitesi – 939
Koç Üniversitesi – 989
SIRALAMAYA GİREN DİĞER ÜNİVERSİTELER
İlk 1000'in ardından sıralamaya giren diğer Türk üniversiteleri ise şöyle:
Ege Üniversitesi – 1052
Çukurova Üniversitesi – 1106
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa – 1127
Bilkent Üniversitesi – 1140
Gazi Üniversitesi – 1151
Yıldız Teknik Üniversitesi – 1191
Dokuz Eylül Üniversitesi – 1206
Erciyes Üniversitesi – 1265
Gaziantep Üniversitesi – 1289
Atatürk Üniversitesi – 1351
İstanbul Bilgi Üniversitesi – 1378
Sağlık Bilimleri Üniversitesi – 1397
İstanbul Aydın Üniversitesi – 1438
Akdeniz Üniversitesi – 1446
Mersin Üniversitesi – 1448
Karadeniz Teknik Üniversitesi – 1494
Uludağ Üniversitesi – 1506
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – 1515
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – 1532
Bahçeşehir Üniversitesi – 1553
Fırat Üniversitesi – 1559
Necmettin Erbakan Üniversitesi – 1588
Adıyaman Üniversitesi – 1612
Selçuk Üniversitesi – 1633
Kafkas Üniversitesi – 1653
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi – 1688
Sabancı Üniversitesi – 1700
Ondokuz Mayıs Üniversitesi – 1708
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi – 1716
Özyeğin Üniversitesi – 1773
Kocaeli Üniversitesi – 1787
Sakarya Üniversitesi – 1790
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – 1809
Bingöl Üniversitesi – 1854
Süleyman Demirel Üniversitesi – 1872
Giresun Üniversitesi – 1878
İstanbul Medeniyet Üniversitesi – 1939
Sinop Üniversitesi – 1986
Gebze Teknik Üniversitesi – 1992
DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTESİ HARVARD
Küresel sıralamanın zirvesinde, tüm göstergelerden tam puan alan Harvard Üniversitesi yer aldı.
ABD üniversitelerinin domine ettiği listenin ilk 10 sırası ise şu şekilde:
1. Harvard Üniversitesi (ABD)
2. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü - MIT (ABD)
3. Stanford Üniversitesi (ABD)
4. Cambridge Üniversitesi (İngiltere)
5. Oxford Üniversitesi (İngiltere)
6. Princeton Üniversitesi (ABD)
7. Pensilvanya Üniversitesi (ABD)
8. Columbia Üniversitesi (ABD)
9. Yale Üniversitesi (ABD)
10. Chicago Üniversitesi (ABD)
SIRALAMA NASIL HAZIRLANDI?
CWUR’un değerlendirmesi; eğitim kalitesi, mezun istihdamı, akademik kadro kalitesi ve araştırma performansı olmak üzere dört ana kritere dayanıyor. Araştırma kategorisinde ise araştırma çıktısı, yüksek kaliteli yayınlar, etki düzeyi ve atıf performansı gibi göstergeler dikkate alınıyor.