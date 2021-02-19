KADINLAR DAHA MUTLU

Cinsiyet bakımından mutluluk oranları incelendiğinde, 2020 yılında oran kadınlarda yüzde 53.1 iken erkeklerde yüzde 43.2 olarak saptandı. Geçmiş yıllarla kıyaslandığında kadınların hep daha mutlu olduğu gözlendi. Yaş gruplarına göre bakıldığında ise 65 yaş üzerinin yüzde 57,7 ile en mutlu kişiler olduğu belirlendi.