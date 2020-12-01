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Dünyanın en yalnız fili Kaavan'dan sevindiren haber!

Pakistan'da bir hayvanat bahçesinde yıllarca tek başına ve kötü koşullarda yaşadığı için 'dünyanın en yalnız fili' olarak anılan Kaavan özgürlüğüne kavuştu. Hayatının tamamını esaret altında geçiren 36 yaşındaki Kaavan özel bir kafesle Kamboçya'ya götürüldü

Dünyanın en yalnız fili Kaavan'dan sevindiren haber!
HABERTURK.COM

Pakistan'da bir hayvanat bahçesinde yıllarca tek başına yaşadığı için 'dünyanın en yalnız fili' olarak bilinen Kaavan' İslamabad'dan Kamboçya'ya uçakla götürüldü.

Marghazar Hayvanat Bahçesi'nde 35 yıldır kötü koşullarda yaşayan Kaavan, ABD'li ünlü şarkıcı Cher'in de aralarında bulunduğu hayvan hakları aktivistlerinin girişimleri sonucunda yeni evine kavuştu.

Kaavan, 1985 yılında Sri Lanka tarafından Pakistan'a hediye olarak getirilmişti. Partnerini 2012 yılında kaybeden Kaavan, hayvan hakları savunucularının kampanyaları sonucunda 'dünyanın en yalnız fili' olarak tanındı.

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