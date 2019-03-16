Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri

Yönetim danışmanlığı firması Mercer, beş kıtada 231 şehri kapsayan ve şehirlerin yaşam kalitesini ölçen araştırmasını yayımladı. Bu sene dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehri yine Viyana oldu. İstanbul ise listenin en iyi çıkış gösteren şehirleri arasında yer aldı. İşte 10 kategoride 39 ayrı kritere göre oluşturulan liste