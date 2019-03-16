Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri

Giriş: 16.03.2019 - 10:20 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Yönetim danışmanlığı firması Mercer, beş kıtada 231 şehri kapsayan ve şehirlerin yaşam kalitesini ölçen araştırmasını yayımladı. Bu sene dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehri yine Viyana oldu. İstanbul ise listenin en iyi çıkış gösteren şehirleri arasında yer aldı. İşte 10 kategoride 39 ayrı kritere göre oluşturulan liste

  • 1Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    1|150

    1. Viyana  (Avusturya) 

  • 2Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    2|150

    2. Zürih  (İsviçre)

  • 3Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    3|150

    3. Vancouver  (Kanada)

  • 4Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    4|150

    4. Münih  (Almanya)

  • 5Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    5|150

    5. Auckland  (Yeni Zelanda)

  • 6Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    6|150

    6. Düsseldorf  (Almanya)

  • 7Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    7|150

    7. Frankfurt  (Almanya)

  • 8Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    8|150

    8. Kopenhag  (Danimarka)

  • 9Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    9|150

    9. Cenevre  (İsviçre)

  • 10Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    10|150

    10. Basel  (İsviçre) 

  • 11Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    11|150

    11. Sidney  (Avustralya) 

  • 12Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    12|150

    12. Amsterdam  (Hollanda)

  • 13Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    13|150

    13. Berlin  (Almanya)

  • 14Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    14|150

    14. Bern  (İsviçre)

  • 15Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    15|150

    15. Wellington  (Yeni Zelanda) 

  • 16Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    16|150

    16. Toronto  (Kanada)

  • 17Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    17|150

    17. Melbourne  (Avustralya)

  • 18Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    18|150

    18. Lüksemburg  (Lüksemburg)

  • 19Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    19|150

    19. Ottawa  (Kanada)

  • 20Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    20|150

    20. Hamburg  (Germany)

  • 21Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    21|150

    21. Perth  (Avustralya)

  • 22Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    22|150

    22. Montreal  (Kanada)

  • 23Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    23|150

    23. Nürnberg  (Almanya) 

  • 24Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    24|150

    24. Stockholm  (İsveç)

  • 25Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    25|150

    25. Oslo  (Norveç)

  • 26Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    26|150

    26. Singapur  (Singapur)

  • 27Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    27|150

    27. Stuttgart  (Almanya)

  • 28Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    28|150

    28. Brüksel  (Belçika) 

  • 29Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    29|150

    29. Adelaide  (Avustralya)

  • 30Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    30|150

    30. Canberra  (Avustralya)

  • 31Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    31|150

    31. Helsinki  (Finlandiya)

  • 32Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    32|150

    32. Calgary  (Kanada)

  • 33Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    33|150

    33. Dublin  (İrlanda)

  • 34Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    34|150

    34. San Francisco  (ABD)

  • 35Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    35|150

    35. Brisbane  (Avustralya) 

  • 36Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    36|150

    36. Boston  (ABD)

  • 37Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    37|150

    37. Lizbon  (Portekiz)

  • 38Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    38|150

    38. Honolulu  (ABD)

  • 39Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    39|150

    39. Paris  (Fransa)

  • 40Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    40|150

    40. Lyon  (Fransa)

  • 41Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    41|150

    41. Milan  (İtalya)

  • 42Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    42|150

    42. Londra  (Birleşik Krallık)

  • 43Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    43|150

    43. Barselona  (İspanya)

  • 44Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    44|150

    44. New York  (ABD)

  • 45Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    45|150

    45. Edinburgh  (Birleşik Krallık)

  • 46Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    46|150

    46. Madrid  (İspanya) 

  • 47Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    47|150

    47. Seattle  (ABD) 

  • 48Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    48|150

    48. Glasgow  (Birleşik Krallık)

  • 49Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    49|150

    49. Kobe  (Japonya)

  • 50Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    50|150

    50. Tokyo  (Japonya)

  • 51Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    51|150

    51. Birmingham  (Birleşik Krallık)

  • 52Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    52|150

    52. Şikago  (ABD)

  • 53Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    53|150

    53. Washington  (ABD)

  • 54Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    54|150

    54. Philadelphia  (ABD)

  • 55Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    55|150

    55. Yokohama  (Japonya) 

  • 56Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    56|150

    56. Roma  (İtalya)

  • 57Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    57|150

    57. Aberdeen  (Birleşik Krallık)

  • 58Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    58|150

    58. Osaka  (Japonya)

  • 59Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    59|150

    59. Pittsburgh  (ABD)

  • 60Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    60|150

    60. Leipzig  (Germany)

  • 61Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    61|150

    61. Minneapolis  (ABD)

  • 62Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    62|150

    62. Nagoya  (Japonya)

  • 63Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    63|150

    63. Dallas  (ABD)

  • 64Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    64|150

    64. Belfast  (Birleşik Krallık)

  • 65Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    65|150

    65. Atlanta  (ABD)

  • 66Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    66|150

    66. Houston  (ABD)

  • 67Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    67|150

    67. Los Angeles  (ABD)

  • 68Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    68|150

    68. Miami  (ABD)

  • 69Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    69|150

    69. Prag  (Çek Cumhuriyeti)

  • 70Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    70|150

    70. St. Louis  (ABD)

  • 71Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    71|150

    71. Hong Kong  (Hong Kong) 

  • 72Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    72|150

    72. Pointe-à-Pitre  (Fransa)

     

  • 73Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    73|150

    73. Detroit  (ABD)

  • 74Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    74|150

    74. Ljubljana  (Slovenya)

  • 75Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    75|150

    75. Dubai  (Birleşik Arap Emirlikleri)

  • 76Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    76|150

    76. Budapeşte  (Macaristan)

  • 77Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    77|150

    77. Seul  (Güney Kore)

  • 78Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    78|150

    78. Abu Dabi  (Birleşik Arap Emirlikleri)

  • 79Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    79|150

    79. Montevideo  (Uruguay)

  • 80Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    80|150

    80. Bratislava  (Slovakya)

  • 81Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    81|150

    81. Vilnius  (Litvanya)

  • 82Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    82|150

    82. Varşova (Polonya)

  • 83Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    83|150

    83. Port Louis  (Mauritius)

  • 84Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    84|150

    84. Taipei  (Tayvan)

  • 85Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    85|150

    85. Kuala Lumpur  (Malezya)

  • 86Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    86|150

    86. Limasol  (Kıbrıs)

  • 87Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    87|150

    87. Tallinn  (Estonya)

  • 88Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    88|150

    88. Durban  (Güney Afrika)

  • 89Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    89|150

    89. Atina  (Yunanistan)

  • 90Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    90|150

    90. Riga  (Letonya)

  • 91Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    91|150

    91. Buenos Aires  (Arjantin)

  • 92Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    92|150

    92. San Juan  (Porto Riko)

  • 93Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    93|150

    93. Santiago  (Şili)

  • 94Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    94|150

    94. Busan  (Güney Kore)

  • 95Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    95|150

    95. Cape Town  (Güney Afrika)

  • 96Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    96|150

    96. Johannesburg  (Güney Afrika)

  • 97Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    97|150

    97. Panama  (Panama)

  • 98Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    98|150

    98. Zagreb  (Hırvatistan)

  • 99Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    99|150

    99. Victoria  (Seyşeller)

  • 100Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    100|150

    100. Wrocław  (Polonya)

  • 101Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    101|150

    101. Johor Bahru  (Malezya)

  • 102Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    102|150

    102. Taichung  (Tayvan) 

  • 103Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    103|150

    103. Şanghay  (Çin)

  • 104Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    104|150

    104. Tel Aviv  (İsrail)

  • 105Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    105|150

    105. Maskat  (Umman)

  • 106Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    106|150

    106. Bandar Seri Begavan  (Brunei)

  • 107Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    107|150

    107. Brasília  (Brezilya)

  • 108Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    108|150

    108. San Jose  (Kosta Rika)

  • 109Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    109|150

    109. Bükreş  (Romanya)

  • 110Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    110|150

    110. Nouméa  (Yeni Kaledonya)

  • 111Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    111|150

    111. Doha  (Katar)

  • 112Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    112|150

    112. Nassau  (Bahamalar)

  • 113Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    113|150

    113. Monterrey  (Meksika)

  • 114Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    114|150

    114. Tunus  (Tunus)

  • 115Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    115|150

    115. Asunción  (Paraguay)

  • 116Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    116|150

    116. Sofya  (Bulgaristan)

  • 117Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    117|150

    117. Rabat  (Fas)

  • 118Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    118|150

    118. Rio de Janeiro  (Brezilya)

  • 119Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    119|150

    119. Sao Paulo  (Brezilya)

  • 120Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    120|150

    120. Pekin  (Çin)

  • 121Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    121|150

    121. Amman  (Ürdün)

  • 122Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    122|150

    122. Guangzhou  (Çin)

  • 123Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    123|150

    123. Quito  (Ekvador)

  • 124Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    124|150

    124. Kazablanka  (Fas)

  • 125Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    125|150

    125. Lima  (Peru)

  • 126Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    126|150

    126. Kuveyt  (Kuveyt)

  • 127Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    127|150

    127. Manaus  (Brezilya) 

  • 128Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    128|150

    128. Bogota  (Kolombiya)

  • 129Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    129|150

    129. Meksiko  (Meksika)

  • 130Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    130|150

    130. İstanbul  (Türkiye) 

  • 131Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    131|150

    131. Windhoek  (Namibya)

  • 132Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    132|150

    132. Shenzhen  (Çin)

  • 133Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    133|150

    133. Bangkok  (Tayland)

  • 134Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    134|150

    134. Çengdu  (Çin)

  • 135Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    135|150

    135. Santo Domingo  (Dominik Cumhuriyeti)

  • 136Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    136|150

    136. Manama  (Bahreyn)

  • 137Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    137|150

    137. Manila (Filipinler)

  • 138Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    138|150

    138. Kolombo  (Sri Lanka)

  • 139Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    139|150

    139. Belgrad  (Sırbistan)

  • 140Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    140|150

    140. Nankin  (Çin) 

  • 141Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    141|150

    141. Gaborone  (Botsvana)

  • 142Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    142|150

    142. Cakarta  (Endonezya)

  • 143Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    143|150

    143. Haydarabad  (Hindistan)

  • 144Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    144|150

    144. Pune  (Hindistan)

  • 145Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    145|150

    145. Xi'an  (Çin)

  • 146Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    146|150

    146. Qingdao (Çin)

  • 147Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    147|150

    147. Port of Spain  (Trinidad ve Tobago)

  • 148Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    148|150

    148. Çongçing  (Çin)

  • 149Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    149|150

    149. Bangalore  (Hindistan)

  • 150Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri
    150|150

    150. Lusaka  (Zambiya)

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