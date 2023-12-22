Dünyanın moda başkentinde ayakkabı devrimi: Fransız kadınları neden artık topuklu ayakkabı giymiyor?

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Başka bir mağazadaki asistan ise, "Kadınlar rahatlık istiyor" diyor. “Önemli olan düz kalın botları şık bir elbiseyle giyip yine de şık kalabilmenizdir.” diye de ekliyor. Yani, artık Fransız kadınları tarafından topuklu ayakkabıların yerini botlar ve diğer rahat ayakkabıların aldığını söylemek mümkün.

Kaynak: Economist, Image.