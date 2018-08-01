ABD'deki John Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan "simülasyon" çalışması, ismi Clade X konulan SARS virüsüne benzer bir patojenin salınması durumunda olabilecekleri ve kontrol altına alınmasının ne kadar zor olduğunu öngören senaryo hazırlayarak sonuçları paylaştı.

İnsanda ateş, öksürük ve akıl karışıklığına neden olan bu virüs, hastalarda mutasyona uğrayarak beynin yavaş yavaş fonksiyonlarını kaybetmesine ve böylece ölümcül bir komaya girmesine neden oluyor. 20 ay sonra virüsün tedavi edilmesi zor bir hal alıyor ve bu süre içinde 150 milyondan fazla insanı öldürüyor.

John Hopkins Üniversitesi Küresel Sağlık Güvenliği Merkezi akademisyenlerinden, Clade X simülasyonunun yaratıcısı Dr. Eric Toner, bu senaryonun gerçek olması ve aşının bir türlü geliştirilememesi halinde 900 milyon insanın, yani dğnyanın yüzde 10'unun öleceğini belirtti.

Simülasyonun mevcut teknoloji ve bilimsel bilgilerle hazırlandığını belirten Dr. Toner, "Dünyanın herhangi bir yerindeki en büyük virüs kriziyle mücadele eden resmi yetkililerin sahip olduğu bilgi ve deneyim bile bu tip salgınla mücadele etmeye yetmeyecektir" uyarısında bulundu.

Bill Gates de yaptığı son konuşmalardan birinde, biyolojik bir saldırı durumunda insanlığın kurtuluşunun olmadığını belirtmiş, dünyanın ciddi salınımlar konusunda savaş hazırlıklarıyla benzer hazırlıklar yapmaları gerektiğini söylemişti.

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