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Clade X
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Dünyaya yayılması durumunda 1 milyara yakın kişi ölebilir!

ABD'li bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre, teröristler ya da hükümet karşıtı kişiler tarafından Clade X ismi verilen SARS virüsüne benzer bir patojenin dünyaya salınması halinde en az 900 milyon kişinin ölebileceği ortaya çıktı

01.08.2018 - 10:08 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD'deki John Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan "simülasyon" çalışması, ismi Clade X konulan SARS virüsüne benzer bir patojenin salınması durumunda olabilecekleri ve kontrol altına alınmasının ne kadar zor olduğunu öngören senaryo hazırlayarak sonuçları paylaştı.

İnsanda ateş, öksürük ve akıl karışıklığına neden olan bu virüs, hastalarda mutasyona uğrayarak beynin yavaş yavaş fonksiyonlarını kaybetmesine ve böylece ölümcül bir komaya girmesine neden oluyor. 20 ay sonra virüsün tedavi edilmesi zor bir hal alıyor ve bu süre içinde 150 milyondan fazla insanı öldürüyor.

John Hopkins Üniversitesi Küresel Sağlık Güvenliği Merkezi akademisyenlerinden, Clade X simülasyonunun yaratıcısı Dr. Eric Toner, bu senaryonun gerçek olması ve aşının bir türlü geliştirilememesi halinde 900 milyon insanın, yani dğnyanın yüzde 10'unun öleceğini belirtti. 

Simülasyonun mevcut teknoloji ve bilimsel bilgilerle hazırlandığını belirten Dr. Toner, "Dünyanın herhangi bir yerindeki en büyük virüs kriziyle mücadele eden resmi yetkililerin sahip olduğu bilgi ve deneyim bile bu tip salgınla mücadele etmeye yetmeyecektir" uyarısında bulundu.

Bill Gates de yaptığı son konuşmalardan birinde, biyolojik bir saldırı durumunda insanlığın kurtuluşunun olmadığını belirtmiş, dünyanın ciddi salınımlar konusunda savaş hazırlıklarıyla benzer hazırlıklar yapmaları gerektiğini söylemişti. 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 26 dakika önce
    Simulasyon yapmışlar, şu anda böyle bir virüs yok
  • Misafir 38 dakika önce
    ABD nin yeni silahi
  • Misafir 41 dakika önce
    Böyle bir virus yapılırsa elbette , amacı ne tam anlamadım , bu şuna benziyor dünyaya 3 hidrojen ve 6 atom bombası atılırsa şu kadar insan yok olur , doğru yok olur ama amaç ne ...
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