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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek: Galatasaray adına geldiğimiz durum çok güzel ama daha yapacağımız çok iş var - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek: Galatasaray adına geldiğimiz durum çok güzel ama daha yapacağımız çok iş var

        Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen, ölümünün 74. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Anmadan sonra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 16:13 Güncelleme: 29.07.2025 - 16:13
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        "Galatasaray adına geldiğimiz durum çok güzel"
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        Galatasaray'ın kurucusu, ilk başkanı ve sporcusu Ali Sami Yen, 74. ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı. Ali Sami Yen'in, Feriköy Mezarlığı'nda bulunan kabri başında yapılan anma törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı yöneticiler katıldı. Törende Ali Sami Yen için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu. Törende Beşiktaş'ın efsane başkanlarından Süleyman Seba'nın kabri de ziyaret edilerek dua edildi.

        Anmadan sonra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ali Sami Yen'in ardından Süleyman Seba'nın da mezarını ziyaret ettiklerini söyleyen Özbek, "Her iki büyüğümüze de Allah'tan rahmet diliyorum. Türk futboluna büyük emekleri var. Biz de onların kurduğu bu yoldan Türk futboluna hizmet etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        "GALATASARAY ADINA GELDİĞİMİZ DURUM ÇOK GÜZEL AMA DAHA YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR"

        Göreve geldikten sonra başarılı işlere imza attıklarını aktaran Başkan Özbek, "2022'de geldikten sonra arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Projelerimizin bir kısmını yaptık. Söylediklerimizin bir kısmını realize ettik. Daha yapacağımız çok iş var. Bundan sonra da arkadaşlarımla beraber Galatasaray'a ve Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz. Galatasaray adına geldiğimiz durum çok güzel bir durum ama daha yapacağımız çok iş var. Bundan sonraki amacımız Galatasaray'ı gelecek kuşaklara en iyi şekilde teslim etmek" diye konuştu.

        "BU SENE İNŞALLAH TARAFTARLARLA ADALETİN HAKİM OLACAĞI GÜZEL BİR LİG SEYRETTİRİRİZ"

        Yeni sezon öncesi tüm takımlara başarı dileklerini ileten Dursun Özbek, "Amacımız Türk futbolunu daha yukarılara çekmek, marka değerini yükseltmek. Bütün kulüplerin de aynı amaca hizmet etmekten geri durmayacağını düşünüyorum. Ligler başlarken dostluk ve sevgi içerisinde bu yarışı yapmamızı diliyorum. Bu sene inşallah taraftarlara adaletin hakim olacağı güzel bir lig seyrettiririz. Yeni sezonumuz hayırlı olsun. İnşallah bütün takımlarımız Avrupa'da da aynı başarıyı sergiler ve Türk milletine güzel maçlar seyrettirirler" diyerek sözlerini noktaladı.

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