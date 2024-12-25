Dursun Özbek ile Zara, yılbaşı etkinliğinde düet yaptı

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Galatasaray 1905 Kültür Sanat Spor Derneği’nin yılbaşı balosu, Maslak'taki bir mekânda düzenlenen bir organizasyonla ile gerçekleşti. Futbol dünyasının önemli isimlerinin bir araya geldiği etkinlikte, Zara ve Özgür Can Çoban sahne aldı.

Zara, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile gerçekleştirdiği düet geceye damgasını vurdu. Zara, ayrıca Fransızca bir şarkı seslendirdi.