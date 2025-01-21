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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek PFDK'ye sevk edildi - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek PFDK'ye sevk edildi

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 23:44 Güncelleme: 21.01.2025 - 23:44
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        Dursun Özbek PFDK'ye sevk edildi
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        Galatasaray'ın 'saha olayları', 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' ve 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' sebebiyle kurula sevk edildiği belirtildi. Fenerbahçe'nin ise 'çirkin ve kötü tezahürat' ve 'saha olayları' gerekçesiyle kurula sevki gerçekleşti.

        Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 21.01.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler açıklandı.

        Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

        "1- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü’nün 17.01.2025 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 17.01.2025 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve kulüp sosyal medya (X) hesabından 18.01.2025 tarihinde yapılan paylaşımda yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in kulüp sosyal medya (X) hesabından 18.01.2025 tarihinde yapılan paylaşımda yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        3- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ idarecisi MESUT ALTAN’ın 18.01.2025 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

        RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ idarecisi TAYFUN YAĞIZ SEMİZ’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 18.01.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-REEDER SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        5- REEDER SAMSUNSPOR Kulübü’nün 18.01.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-REEDER SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        6- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü’nün 19.01.2025 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu YUSUF BARASI’nın aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 20.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 19.01.2025 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        8- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 20.01.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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