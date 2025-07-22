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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği Yapılandırma Anlaşması'ndan çıkma açıklaması

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 20:07 Güncelleme: 22.07.2025 - 20:07
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        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
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        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Bankalar Birliği Yapılandırma Anlaşması'ndan çıkmalarının gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Özbek, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında "2022 yılında göreve gelirken, Galatasarayımızı mali bağımsızlığına kavuşturacağımızın sözünü verdik. Bugün arkadaşlarımla birlikte bu sözü yerine getirmenin büyük gururunu yaşıyoruz. 22 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Galatasaray, Bankalar Birliği Yapılandırması Anlaşması kapsamında kullanmış olduğu krediler ve bu kredilere ait faizleri ödeyerek söz konusu anlaşmadan çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

        Tarihi bir adım attıklarını kaydeden Özbek, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Bu, sadece finansal bir karar değil kulübümüzün geleceğini özgürce şekillendirme iradesinin simgesidir. Bu süreçte bize gösterdikleri destek ve anlayış için konsorsiyum bankaları Ziraat Bankası, Denizbank’a ve çalışanlarına teşekkür ederim. Bu tarihi adımı atarken yanımda yer alan yönetim kurulu arkadaşlarıma, emeği geçen profesyonel ekibimize ve en zor günlerde bile desteğini esirgemeyen büyük Galatasaray taraftarına sonsuz teşekkür ederim. Galatasaray, birlik, beraberlik ve sevgi bağlarını sonsuza kadar koruyacak; başkalarının kuramadığı hayalleri gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu her zaman yaşayacaktır."

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