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Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar! Otel, Galatasaray Adası, Kemerburgaz... - Galatasaray GS Haberleri
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Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar! Otel, Galatasaray Adası, Kemerburgaz...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, GSTV'de gündemle alakalı açıklamalarda bulundu. Özbek, "Mecidiyeköy'deki otel projemizi rezidans projesine çevirdik. 160 dairenin satışından 1 milyar liraya yakın gelir bekliyoruz. Bu gelirin bir kısmı bankalara olan borçlarımıza gidecek, diğer yarısı da Kemerburgaz'daki faaliyetler için kullanılacak." ifadelerini kullandı

Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar! Otel, Galatasaray Adası, Kemerburgaz... - Galatasaray GS Haberleri

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulüp televizyonundan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İki bölüm halinde gerçekleşen programın ilk bölümünde Dursun Özbek; Mecidiyeköy’de bulunan bina, Florya arazisi, Riva’da yapılan proje ve Kemerburgaz hakkında bilgiler verdi. Başkan Özbek, bu projelerden elde edilen gelirlerle Bankalar Birliği’ne olan 2 milyar 200 milyon TL’lik borcu kapatmak istediklerini ifade etti. Galatasaray’ın bir spor kulübü olduğunu ve sportif başarının çok önemli olduğunu belirten Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Ama aynı zamanda mali bağımsızlığımızı da ilan etmek çok önemli. Projelerimizi anlatacağız ve sportif anlamda nerede olduğumuzu söyleyeceğiz” diye konuştu.

“Mecidiyeköy’den 1 milyarlık gelir bekliyoruz”

Mecidiyeköy’de bulunan ve daha önce otel olarak projelendirilen bina hakkında konuşarak sözlerine başlayan Dursun Özbek, “Rahmetli Duygun abi döneminde gündeme gelen bir bina. Duygun abi o dönemde bana bu görevi verdi. Buranın nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunu yönetmemi istedi. O zaman inşaata başladık. Bugünkü şekline gelecek hale getirdik. Buranın geliştirmesini yaptık. Bu geliştirmeye katkı veren arkadaşlarım var. Özellikle Erden Timur büyük destek verdi. Bugünkü ekonomik getirisi açısından otel projesi olarak inşa ettiğimiz binayı rezidans projesine çevirdik. Bölgenin ekonomik değeri ve çok talep olması nedeniyle bu proje ağırlık kazandı. 1+1. 1+0, 3+1 gibi daireler var burada. 2 kategoride satış düşünüyoruz. Yerli yatırımcılara ilk etapta satış söz konusu. İkinci etapta ise yabancıya satış söz konusu. Ayrıca 5 parça da ticari alan var ve bunları satışa koymayacağız. Bunlar kiraya verilecek ve kulübe gelir sağlanacak. 160 dairenin satışından, masraflar çıktıktan sonra 1 milyar TL’lik bir para bekliyoruz. Bu parayı çeşitli finans kalemleriyle değerlendireceğiz. Bunun bir kısmı Galatasaray’ın kredilerinin kapatılması için kullanılacak. Şu anda 2 milyar 200 milyon TL’lik ana para kısmı var. Buradan gelecek olan paranın yarısını buraya, diğer yarısı da Kemerburgaz ve Florya’daki faaliyetler için Galatasaray’ın kasasına girecek. Buranın bugüne kadar atıl kalması iyi bir şey değildi. Bundan sonra süratle bu faaliyetleri tamamlamak istiyoruz. Mecidiyeköy’de 1 hafta 10 gün içinde satış ofisimiz kurulacaktır. Bölge çok değerli ve burasının süratle nakde döneceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray Adası, sevgi ortamını oluşturdu”

Yeniden faaliyete geçen Galatasaray Adası hakkında ise Dursun Özbek, “Galatasaray Adası’nda 2500 metrekarelik alan, kulübün tapulu malı. Ama bunun dışında sağda ve soldaki bölümler hazineye ait. Ama biz bugüne kadar senelik ecrimisil ödemesiyle kullanım yapıyoruz. Burada yapılması gereken, Galatasaray ismiyle tanınan bu adanın, kulübe geçmesi çok önemliydi. Hazineye ait bu 2 bölümün de 30 yıllık üst kullanım hakkı tapularını aldık. Bu tapuları aldıktan sonra ada üzerinde proje geliştirme şansınız oluyor. Tapular alındıktan sonraki dönemde, adanın tekrar Galatasaraylılara kazandırılması için harekete geçtik. Söz verdiğimiz gibi Galatasaray Adası’nın yeni haline gelmesi, üyelerin hizmetine açılması çalışmalarında emeği geçen birçok arkadaşım var. Bütün gücünü bu konuya dahil eden Erden Timur var. Çok başarılı bir iş çıkardılar. Biz bu adayı kendi cebimizden harcama yaparak bu hale getirdik. Üyelerimizin memnuniyetine de bizzat şahit oldum. Çok güzel bir ambiyans var. Hafta sonunda üyeler gelip vakit geçiriyorlar. Bu durum beni ve yönetim kurulu arkadaşlarımı memnun ediyor. Seçim döneminde özellikle telaffuz ettiğim bir husus vardı, Galatasaray’da sevgi iklimi eksikti. Bunu oluşturmak istedik. Artık bir araya gelmenin gereğine vurgu yaptık. Ada da bu amaca hizmet eden en önemli faktörlerden birisi. Oraya gelen herkes birbirinin arkadaşı. Ada bizim simgemizdi. Bugün faaliyete geçti. Sezonun bitmesiyle birlikte adanın geri kalan kısmını da açacağız” şeklinde konuştu.

“Kemerburgaz’ın projesi hazır”

Kemerburgaz’da bulunan arazinin üst kullanım tapusunun alındığını hatırlatan Başkan Dursun Özbek, “Buranın spor için kullanım imarını da çıkardık. Önceki başkanlık döneminde uygulamak istediğimiz projemiz hazırdı. Bu projeyi uygulamak üzere faaliyete başladık. Zemin düzenleme işlemleri başladı. Zemin etüdüne bağlı çalışmalarımız var. Kısa süre içinde de ruhsat başvurusuna başlayacağız. 2 ana yerleşke olacak. A Takım ve ona hizmet edecek sahalar, konuklama tesisi, spor salonu olacak. Diğer binamız da altyapı için kullanılacak. 2 parçanın yüz ölçümü 102 dönüm. Bu orta kısım da orman arazisi, bunun kullanımı için de başvuru yaptık. Bu alanın etrafında bir mesire alanı var, bunun tahsisi için de görüşmemizi yaptık. Burada belirli aktiviteler yapabiliyorsunuz ama tesislerimizle birleşince çok daha geniş kapsamlı kullanabiliriz. İlk fazda A Takım sahalarını açmak var. Florya projesi de 2 fazda oluşuyor. Bunun için A Takımı oradan buraya taşımamız gerekiyor. GSYİAD’a çok teşekkür ediyoruz. Sahaların yapımını üstlendiler. Bize çok destek veren isimler var. Buradaki tesislerin hayata geçmesi için zaman kaybına tahammülümüz yok” diyerek devam etti.

“400 milyon faiz ödeyen bir kulüp sürdürülebilir başarı sağlayamaz”

Mali bağımsızlık açısından Florya’da gerçekleştirilmesi planlanan projenin büyük önem taşıdığına da dikkat çeken Dursun Özbek, “Mali bağımsızlığımıza kavuşmak açısından Florya’nın büyük önemi var. 100 bin metrekareye yakın satış alanı söz konusu. Buradaki fonun hacmi çok büyük. Mecidiyeköy’den, Riva’dan ve Florya’dan elde edilecekler gelirleri üst üste koyduğumuzda, büyük bir fon söz konusu oluyor. Bu gelirin ilk gideceği yer Bankalar Birliği anlaşması. Günde 1.2 milyon TL faiz ödüyoruz. Yılda 400 milyon TL faiz söz konusu. Yılda 400 milyon faiz ödeyen bir kulüp, sürdürülebilir bir başarı sağlayamaz. Bizim öncelikle 2 milyar 200 milyon TL’lik krediyi kapatmamız gerekiyor. Bu projeler bizim kısa dönem itibariyle hayata geçireceklerimiz. Bunun dışında kapalı spor salonu projemiz vardı. Henüz hayata geçmedi. Galatasaray’a yeni araziler kazandırmak üzere yaptığımız projeler var. Riva nasıl ki bizim senelerce umudumuz olmuşsa, Türkiye genelinde yeni Riva’lar bulmamız gerekiyor. Spor kulübü olmamız nedeniyle, özellikle Ege Bölgesi’nde yelken şubesi için yerler bakıyoruz” cümlelerine yer verdi.

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