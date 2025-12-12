Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek, sözleşmesi bitecek Mauro Icardi ile ilgili de konuştu.

"Dört bir taraftan yaylım ateşine tutuluyoruz. Hiç ilgisi olmadığı halde, kulübün içinde böyle bir çekişme olmadığı halde dahi bu haberler piyasaya veriliyor. Icardi ile Galatasaray'ın ne problemi olabilir ya! Ne problemi!"

"İKON OYUNCULARDAN BİRİ"

"Icardi en önemli oyunculardan biri. Son 3 senedeki hizmetini kim inkar edebilir! Kendisi çok önemli bir sakatlık geçirdi. 1 seneye yakındır iyileşmesi için bekliyoruz. Giderek düzeliyor. Sembol olmuş biri, ikon futbolculardan biri."

"KİMİN İŞİNE GELİYOR?"

"Galatasaray'ı bu kadar vefasız göstermek kimin işine geliyor. Onun için tekrar aynı lafıma geliyorum. Dört bir taraftan yaylım ateşindeyiz. Herkes Galatasaray'ı aşağı çekmek için elinden geleni yapıyor! Bunların hiçbirisi bizi etkilemez. Doğru bildiğimiz yolda gidiyoruz. Başarı odaklıyız.