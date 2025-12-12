Habertürk
        Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunurken Icardi ile ilgili gelen soruyu da yanıtladı

        Giriş: 12.12.2025 - 12:47 Güncelleme: 12.12.2025 - 12:47
        Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması!
        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek, sözleşmesi bitecek Mauro Icardi ile ilgili de konuştu.

        İşte Dursun Özbek'in sözleri:

        "NE PROBLEMİ OLABİLİR!"

        "Dört bir taraftan yaylım ateşine tutuluyoruz. Hiç ilgisi olmadığı halde, kulübün içinde böyle bir çekişme olmadığı halde dahi bu haberler piyasaya veriliyor. Icardi ile Galatasaray'ın ne problemi olabilir ya! Ne problemi!"

        "İKON OYUNCULARDAN BİRİ"

        "Icardi en önemli oyunculardan biri. Son 3 senedeki hizmetini kim inkar edebilir! Kendisi çok önemli bir sakatlık geçirdi. 1 seneye yakındır iyileşmesi için bekliyoruz. Giderek düzeliyor. Sembol olmuş biri, ikon futbolculardan biri."

        "KİMİN İŞİNE GELİYOR?"

        "Galatasaray'ı bu kadar vefasız göstermek kimin işine geliyor. Onun için tekrar aynı lafıma geliyorum. Dört bir taraftan yaylım ateşindeyiz. Herkes Galatasaray'ı aşağı çekmek için elinden geleni yapıyor! Bunların hiçbirisi bizi etkilemez. Doğru bildiğimiz yolda gidiyoruz. Başarı odaklıyız.

        "GALATASARAY'I BOZMAK İSTİYORLAR"

        "Saçma sapan haberlerle Galatasaray'ı bozmak istiyorlar. Kimse Galatasaray'ı bozamaz. Haber yaparken herkes dikkat etsin. Galatasaray tek yumruktur. Kimse merak etmesin Galatasaray koyduğu hedefe ulaşacaktır ve taraftarını da sezon sonunda memnun edecektir."

