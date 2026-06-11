Dusan Alimpijevic: Oyuncularımız harika bir iş yaptı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 yenerek ve yarı final serisini 3-2'lik skorla kazanarak finale kalan Beşiktaş GAİN'in başantrenörü Dusan Alimpijevic, galibiyeti değerlendirdi.

"TAKIMIMIN YAPTIĞI MUCİZE"

Final biletini alan siyah-beyazlı ekibin ortaya koyduğu mücadeleyi "mucize" olarak nitelendiren Alimpijevic, "Bu bir mucize. Benim takımımın yaptığı bir mucize." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMIZ HARİKA BİR İŞ YAPTI"

Sakatlıkların kendilerini zorladığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Sakatlarımız vardı, iki uzunumuzdan yararlanamadık. Sertaç ve Morgan inanılmaz bir iş çıkardılar. Bugün Lemar da yoktu ama oyuncularımız yine de harika bir iş yaptı." dedi.

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"BU ATMOSFER MAÇ KAYBETTİRMİYOR"

Beşiktaş taraftarına da özel bir parantez açan Alimpijevic, salon atmosferinin takım üzerindeki etkisine vurgu yaptı. "Bu atmosferin, bu taraftarın yarattığı atmosfer maç kaybettirmiyor." sözleriyle siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etti.

BAHÇEŞEHİR'E VE MARKO BARAC'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Yarı final serisindeki rakipleri Bahçeşehir Koleji'ne de övgülerde bulunan Alimpijevic, "Bu seriyle ilgili çok büyük bir gurur duyuyorum. Bahçeşehir'le oynadığımız için gurur duyuyorum çünkü Marko Barac'ın çok büyük bir iş yaptığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sırp basketbol ekolüne dikkat çeken başarılı koç, "Sırp bir koç olarak, farklı bir Sırp koçla oynadığım için çok gurur duyuyorum. İkimizin de Sırp basketbol okulunda iyi işler yaptığımızı düşünüyorum." dedi.

Bahçeşehir Koleji'nin sezon performansını da takdir eden Alimpijevic, "Böylesine bir yıl geçirdikleri için Bahçeşehir Koleji'ni tekrar tebrik etmek istiyorum. İki yarı final oynadılar ve büyük bir tebriği hak ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

"SADECE 2 GÜN DİNLENMEYE VAKTİM VAR"

Finalde karşılaşacakları Fenerbahçe Beko hakkında yöneltilen soruya ise kısa yanıt veren Alimpijevic, "Şu an hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece 2 gün dinlenmeye vaktim var." ifadelerini kullandı.