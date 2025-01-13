Dusan Tadic, 4. kez gol ve asist yaptı - Fenerbahçe Haberleri

Dusan Tadic, 4. kez gol ve asist yaptı - Fenerbahçe Haberleri

Dusan Tadic, 4. kez gol ve asist yaptı Fenerbahçe'nin Sırp futbolcu Dusan Tadic, bu sezon 4. kez bir maçta gol ve asist katkısı yaptı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 13.01.2025 - 23:31 Güncelleme: 13.01.2025 - 23:31 facebook

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