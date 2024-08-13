Dusan Tadic: Fenerbahçe'nin askerleriyiz
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'ye elenen Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, Lille maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
"ŞANSSIZ BİR PENALTI OLDU"
Dusan Tadic şanssız bir penaltı kararı olduğunu söyleyerek, "Bana göre ilk maça bakınca, son yediğimiz golü yememeliydik. Kendi taraftarlarımız önünde galip gelirsek tur atlayan biz olacaktık; berabere bitseydi ilk maç... Belirleyici anlar vardı. Şanssız bir penaltı oldu. Bu maçın pozitif ve negatif tarafları var. Negatif tarafları düzeltip yola devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi büyük bir prestij olacak. Avrupa Ligi de çok önemli, orada da güçlü takımlar var. En sonuna kadar orada ilerlemek isteyeceğiz." dedi.
"FENERBAHÇE'NİN ASKERLERİYİZ"
Sözlerine devam eden yıldız isim, "Fenerbahçe'nin askerleriyiz. Hocamız ne isterse onu yapmaya çalışırız. Çünkü Fenerbahçe her şeyin üzerinde. Bizim de hocanın isteklerine yanıt vermemiz gerekiyor. Benim hangi pozisyonda oynadığım önemli değil, nerede istiyorsa oynarım. Futbolcular olarak Fenerbahçe için fedakarlık yapmalıyız. Oyuncu da başka pozisyonlarda oynamak için esnek olabilmeli. Biz de hocamızın isteklerini yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.