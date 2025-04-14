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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Dusan Tadic'ten iyisi yok! - Fenerbahçe Haberleri

        Dusan Tadic'ten iyisi yok!

        Sivasspor'a karşı 2 gol kaydeden Dusan Tadic, bu sezon 11. golünü kaydetti ve gol - asist sayısında çift haneye ulaştı. Sırp yıldız Avrupa'nın 10 büyük liginde son 7 sezonun tamamında hem 10+ gol atan hem de 10+ asist yapan tek oyuncu konumunda bulunuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 10:53 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:53
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        Tadic'ten iyisi yok!
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        Fenerbahçe'nin 10 numarası Tadic, Süper Lig'de forma giydiği 29. maçta 11. golünü attı. Gol ve asist sayısında çift haneye ulaşmış oldu.

        Sırp yıldız, 10 kez de asist yapıp toplamda 22 gole katkı verdi. 47 resmi karşılaşmada ise 13 gol-15 asiste ulaştı. Dusan Tadic, Avrupa'nın 10 büyük liginde son 7 sezonun tamamında hem 10+ gol atan hem de 10+ asist yapan tek oyuncu durumunda.

        Tecrübeli yıldız karşılaşma sonunda "Şampiyon olmak istiyorsak kalan 7 maçımızı kazanmamız gerek" dedi. Bu karşılaşmaların içinde en zoru sorusuna "Sıradaki maç hangisiyse en zoru odur" yanıtını verdi.

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