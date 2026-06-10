Düşen sineklik başına çarptı

Habertürk Manşet - 8 Haziran 2026 (Ailesi 20 Yıldır Adalet Arıyor: Nigar'ın Katilleri Kim?)

Arkadaşlarıyla ders çalıştı evine giderken kaçırıldı. Nigar Kevser Şahin'in cesedi bir çöp konteynerinde bulundu. Nigar'ın katilleri neden bulunamadı? Deliller yeniden incelenir mi? Cep telefonundaki izler incelendi mi? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Nigar'ın Babası Ali Şahin, Avukat... Daha Fazla Göster Arkadaşlarıyla ders çalıştı evine giderken kaçırıldı. Nigar Kevser Şahin'in cesedi bir çöp konteynerinde bulundu. Nigar'ın katilleri neden bulunamadı? Deliller yeniden incelenir mi? Cep telefonundaki izler incelendi mi? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Nigar'ın Babası Ali Şahin, Avukat Tuğba Balkan Tercanlıoğlu Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir anlattı. Daha Az Göster