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Haberler Magazin 'Düşeş Mafya Sızıntısı'nın galası gerçekleşti - Magazin haberleri
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'Düşeş Mafya Sızıntısı'nın galası gerçekleşti

Senaryosu Bilal Kalyoncu'ya ait olan, aynı zamanda yönetmenliğini ve yapımcılığını da üstlendiği 'Düşeş Mafya Sızıntısı' adlı komedi filminin galası gerçekleşti

'Düşeş Mafya Sızıntısı'nın galası gerçekleşti - Magazin haberleri
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 'Düşeş Mafya Sızıntısı' adlı filmde Ufuk Özkan, Bülend Çolak, Ceyda Ateş, Hayrettin, Korhan Erduran, Esma Soysal, Gökhan Güneş ve Caner Kurtaran gibi isimler rol aldı.

Ceyda Ateş, Amerika'da olması nedeniyle galaya katılmazken, filmin iki kadın oyuncusundan Esma Soysal'ın şık kıyafeti gözlerinden kaçmadı.

"EĞLENEREK ÇEKTİK AMA GÜLEREK ÇEKMEDİK"

Geceyle alakalı basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan oyunculardan Hayrettin, "Eğlenerek çektik ama gülerek çekemedik. Hayatımızdan olan karakterler filmdekiler. Ben genç birini canlandırıyorum. Acayip fırlamayım. Mafyamız var, komiserimiz var ve başka fırlamalar da var... Çekimleri 15 günde gerçekleştirdik. Harika zaman geçirdik" dedi.

"FİLMDE KOMİK OLMAYAN BİR KARAKTERE SAHİBİM"

Genelde drama projelerinde yer alan oyuncu Caner Kurtaran, "Bir kere filmde komik olmayan karaktere sahibim. Oldukça ciddi bir karakterim ama komik tüm komediseverleri sinemaya bekliyor" şeklinde konuştu.

"İÇERİK ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Filmin her etabında yer alan Bilal Kalyoncu, "Şahsım olarak ben sinemanın büyüsüne inanan bir insanım. Beyazperdedeki heyecan hiçbir yerde bulunmuyor bence. O yüzden de sinemaya içerik üretmeye devam edeceğiz. Sinemada zor olan ikili karakterleri oturtmaktır. Hayrettin ve Korhan, bu konuda çok iyi anlaştı. Benim de işimi çok kolaylaştılar. Caner ağabey, 'Ben komik bir rolde değilim' diyor ama kendisi çok komik bir rolde. Aynı zamanda çok iyi bir komedyen... Sadece hep ağır dramalarda çalıştı" ifadelerini kullandı.

"YENİ YILDA FİLM ÇEKECEĞİM"

Gecenin konukları arasında yer alan Sermiyan Midyat da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Midyat, "Herkese güzel, önyargısız, vicdanlı, sağlıklı, şanlı ve neşeli bir yıl diliyorum öncelikle. Umarım sinema salonları önceki zamanlardaki gibi yine dolar çünkü çok fazla dijital platforma kayma oldu. Ben sinemayı sinemada seyretmeyi seven biriyim" dedi.

Basın mensuplarının "2022 yılı sizin için nasıl geçti?" şeklinde sorusuna da yanıt veren Sermiyan Midyat, "Çok heyecanlı olacak, şimdiden belli. Ben de dört, beş yıldır film çekmiyorum. Bu yıl yeni bir film çekeceğim" açıklamasını yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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