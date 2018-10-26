Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, imza törenine, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Roketsan ve TÜBİTAK yetkilileri katıldı.

Hassas Güdümlü Stand-Off Mühimmatı (SOM) Projesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığının düşman hava savunma sistemlerinin menziline girmeden, kritik öneme sahip, sabit ve hareketli kara/su hedeflerini etkisiz kılmak amacıyla ihtiyaç duyduğu hassas güdümlü mühimmat tedarikini karşılamak amacıyla başlatıldı.

Sözleşme kapsamında, SOM mühimmatlarının farklı konfigürasyonlarında seri üretimi ve bazı alt sistem ile birimlerin millileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Mühimmatların seri üretimini Roketsan AŞ yaparken, tasarım, geliştirme ve millileştirme çalışmaları TÜBİTAK SAGE'nin katkısıyla yürütülecek.

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