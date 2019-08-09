Samsun'da yattığı beşikte boynuna eşarp dolanan 1.5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesi Habibfaki Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1.5 yaşındaki Ertuğrul Efe Uçar. evlerinde yattığı beşikte düşmemesi için belinden bağlı olduğu eşarbın boynuna dolanması sonucu nefessiz kaldı.

Annesi tarafından fark edilen minik Efe, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Ertuğrul Efe Uçar, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Minik Efe'nin ölümü aileyi yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.