Her gün fast food tüketmenin 6 tehlikeli yan etkisi
Fast food sizin için kötü mü? Uzmanlar, onu her gün yerseniz neler olabileceğine ağırlık veriyor. Fast food her köşede görünüyor ve özellikle Amerikalılar mevcut hızlı, kolay ve çoğu zaman ucuz seçenekleri sevme eğilimindedir. Bu beslenme tarzı bizim ülkemizde de yaygın hale gelemeye başlamıştır. Ancak düzenli olarak yüksek kalorili fast food sipariş etmek en sağlıklı seçim gibi görünmeyebilir. Kayıtlı bir diyetisyen (RD) olarak, özellikle doymuş yağ, sodyum ve ilave şeker oranı yüksek, aşırı abartılı, büyük boyutlu ürünler sipariş ederken buna katılıyorum. Peki her gün fast food yemenin sağlık üzerindeki spesifik etkileri nelerdir?
Fast food restoranlarında bulunan tipik büyük porsiyonları düzenli olarak yemeyi seçerseniz, aşağıda altı yan etki bulacaksınız. Bu, ara sıra ve küçük porsiyonlarda fast food tercih etmenin sağlıklı beslenme planınıza uymayacağı anlamına gelmez. Aslında, popüler bir fast-food lokantasında bir ay süren bir mücadeleye katılan ve bu tür yiyecekleri günlük olarak sağlıklı beslenme planına yerleştirebilen bir uzman bunu nasıl başardığını anlattı.
FAST FOOD'U SAĞLIKLI BESLENME PLANINA NASIL DAHİL EDEBİLİRSİNİZ?
Enjoy Food'un sahibi Nicole Rodriguez, bir ay boyunca günde bir kez fast food tükettiği bir meydan okuma gerçekleştirdi. Bunu, fast food işletmesinde harcamak üzere kendine günlük 5 dolarlık bir bütçe ayırarak yaptı.
Bunu yaparken Rodriguez şöyle diyor: "Çoğumuzun beslenme alanında vaaz ettiği şeyin doğru olduğunu öğrendim; ölçülü olmak çok önemli! Herhangi bir zincirde kendinizi günde 5 dolar ile sınırlamak size çok fazla kalori bütçesi sağlamayacaktır."
Rodriguez'in felsefesi, eğer günde bir kez eğlenceli bir yemek yemeyi seçerseniz, besin açısından yoğun gıdaları diğer öğünlere dahil etmeniz daha kolay olabilir. Aktif olarak yağ kaybı peşinde koşanlara, bu stratejinin "boş" kalorilerden tamamen uzak durmaya çalışmaktan daha iyi çalışabileceğini, çünkü kendinizi daha az yoksun hissedebileceğinizi (hala kalori açığını koruduğunuz sürece) tavsiye ediyor.
Ayrıca, genel dengeli beslenme ve düzenli egzersiz programının bir parçası olarak otuz gün boyunca günde bir öğün yemek, sağlığınıza ciddi bir zarar veremeyecek kadar kısa bir süre. Şaşırtıcı bir şekilde, fast food menüsünde bir ay boyunca dikkatli bir şekilde gezindikten sonra Popüler bir kuruluşta lipit paneli gerçekten iyileşti.
Ancak bu mücadelenin sonucu büyüleyici ve bize doğru seçimlerle fast food'u dengeli beslenmeye dahil edebileceğimizi gösterse de, bu herkesin dışarı çıkıp bu mücadeleyi denemesi gerektiği anlamına gelmiyor. Bunun yerine, düzenli olarak fast food yemekten kaynaklanabilecek olası yan etkileri görmek için okumaya devam edin ve doktorunuzla veya diyetisyeninizle sizin için en iyi beslenme planı türü ve kişisel sağlık hedefleriniz hakkında konuşun.
İşte her gün fast food yemenin yan etkileri…
FELÇ RİSKİNİZİ ARTIRABİLİRSİNİZ
Rodriguez'e göre, "Fast food genel dengeli beslenmenin bir parçası olsa da düzenli olarak günde birden fazla öğün tüketmek sodyum alımını artıracaktır." Rodriguez, duble çizburger, küçük patates kızartması ve 1.500 miligramdan fazla sodyum içeren önde gelen zincirlerden birinden küçük bir milkshake'den oluşan bir yemeğin örneğini veriyor.
Amerikalılar için 2020-2025 Beslenme Yönergeleri çoğu kişi için günde 2.300 miligramdan fazla sodyum (1 çay kaşığı tuza eşdeğer) tavsiye etmediğinden, fazla miktarda fast food tüketmek bu sınırları açıkça zorlayabilir. "Zamanla yüksek sodyum alımı kan basıncını yükseltebilir ve kardiyovasküler hastalık ve felç riskini artırabilir."
KİLO ALABİLİRSİNİZ
Bir fast-food lokantasındaki seçeneklere bakarsanız, hamburger, patates kızartması ve sodanın bir öğünde en az 1000 kaloriye veya daha fazlasına kadar eklenebileceğini görürsünüz. Bu özellikle daha sağlam burgerler, daha büyük boy patates kızartması ve normal sodayı tercih ediyorsanız geçerlidir. Vücudunuzun günlük olarak ihtiyaç duyduğundan çok daha fazla kalori almak zamanla kilo almanıza neden olabilir.
MUHTEMELEN DAHA AZ LİF TÜKETECEKSİNİZ
Lif için önerilen temel kural, tüketilen 1000 kalorilik gıda başına 14 gram olan Rodriguez, "Yemeklerinizin çoğunluğu arabaya servisten geliyorsa, lif alımınız önerilen yönergeleri karşılamıyor olabilir" diyor.
Rodriguez, 5 gram lif sağlayan önde gelen zincirlerden birinden mevsimlik çilekli tavuk salatası örneği veriyor; bu, lif açısından aslında daha yüksek bir menü öğesi! Rodriguez, "Söz konusu salatayı günde üç kez tüketseniz bile yine de hedefinizin gerisinde kalırsınız" diye açıklıyor.
Çoğu fast-food menüsünde tam tahılların, kabuklu yemişlerin, tohumların ve ürünlerin nispeten düşük bulunması, yalnızca lif ihtiyacını karşılamayı değil, aynı zamanda diyetinize çok çeşitli bitkisel besinleri dahil etmeyi de zorlaştırıyor. Düşük lifli bir diyet, kabızlık gibi şeyler de dahil olmak üzere gastrointestinal sisteminiz üzerinde sonuçlar doğurabilir ve ayrıca diyetinize yeterli miktarda lif eklemenin, kolon kanseri riskinin azalması ve kan kolesterolünü düşürme potansiyeli gibi faydalarından da yararlanamazsınız.
YÜKSEK KOLESTEROL RİSKİNİZ ARTABİLİR
Çoğu fast-food işletmesinde yemek yemenin sorunlarından biri, bir öğünde biriken doymuş yağ miktarıdır. 2000 kalorilik bir diyete göre doymuş yağın maksimum sınırı günde 22 gramdır. Bir fast-food yemeği sırasında doymuş yağ alımınızın yüzde 75 veya daha fazlasını kolaylıkla alabilirsiniz ve bazı durumlarda önerilen günlük maksimum doymuş yağ miktarının yüzde 100 ila 150'sini alabilirsiniz.
Yüksek doymuş yağ alımının artan LDL (veya kötü) kolesterol ile bağlantılı olduğu iyice tespit edilmiştir ve 2020-2025 Beslenme Yönergeleri bu nedenle toplam kalorinizin yüzde 10'undan fazlasının doymuş yağdan gelmemesini önermektedir.
DAHA FAZLA BESİN EKSİKLİĞİNİZ OLABİLİR
Öğünlerinizin çoğunu bir fast food restoranında yiyorsanız önemli besin maddelerini kaçırıyor olabilirsiniz. Amerikalılar için 2020-2025 Beslenme Yönergeleri, tüm Amerikalılar tarafından az tüketilen dört besin maddesini tanımlar: kalsiyum, lif, D vitamini ve potasyum. Yukarıda bahsedilen lif, fast-food yemeklerinde düşük olma eğilimindedir. Potasyum birçok meyve ve sebzede bulunur ve çoğu fast-food menüsünde de atlanır.
Kalsiyum sütte, peynirde ve yoğurtta bulunur; bunu potansiyel olarak bir burgerin üzerindeki bir veya iki dilim peynirden alabilirsiniz. Ancak bu D vitamini esas olarak zenginleştirilmiş süt ve bazı süt ürünlerinde bulunur; bunların yanında süt veya D vitamini ile zenginleştirilmiş bir yoğurt sipariş etmediğiniz sürece, muhtemelen bu öğünlerden de pek fazlasını alamayacaksınız.
Bu dört besin maddesi çoğu insan tarafından zaten yeterince tüketilmediğinden, muhtemelen bu ihtiyaçları karşılayamayacaksınız veya ana yemek ve atıştırmalık kaynağınız olarak fast food yemeye devam ederseniz potansiyel olarak bazılarında yetersiz kalabilirsiniz.
TİP 2 DİYABET RİSKİNİZİ ARTIRABİLİR
Yayınlanmış bir inceleme çalışması, haftada ikiden fazla fast food yemenin daha yüksek tip 2 diyabet, metabolik sendrom ve koroner kalp hastalığından ölüm riskiyle bağlantılı olduğunu buldu. Diyabet öncesi durumunuz varsa, fast food yemek ihtiyacınız olan dengeli beslenmeyi sağlamaz; buna tabağınızın yarısını sebzelerle doldurmak, tam tahılları daha sık seçmek ve yağsız protein tüketmek dahildir; çok özel yerleri ziyaret etmediğiniz sürece.