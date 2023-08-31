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Rodriguez'in felsefesi, eğer günde bir kez eğlenceli bir yemek yemeyi seçerseniz, besin açısından yoğun gıdaları diğer öğünlere dahil etmeniz daha kolay olabilir. Aktif olarak yağ kaybı peşinde koşanlara, bu stratejinin "boş" kalorilerden tamamen uzak durmaya çalışmaktan daha iyi çalışabileceğini, çünkü kendinizi daha az yoksun hissedebileceğinizi (hala kalori açığını koruduğunuz sürece) tavsiye ediyor.

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Ayrıca, genel dengeli beslenme ve düzenli egzersiz programının bir parçası olarak otuz gün boyunca günde bir öğün yemek, sağlığınıza ciddi bir zarar veremeyecek kadar kısa bir süre. Şaşırtıcı bir şekilde, fast food menüsünde bir ay boyunca dikkatli bir şekilde gezindikten sonra Popüler bir kuruluşta lipit paneli gerçekten iyileşti.