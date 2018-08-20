Duterte'nin Başdanışmanı Christopher Go, sağlıklı olduğunu söyledi ve Komünist Partililerin rüya gördüğünü söyledi. Go, Devlet Başkanıyla en son Pazartesi sabahı görüştüğünü ve şu anda dinlenmek için uyuduğunu belirtti.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque, Komünist Parti liderinin yanlış bilgilendirildiğini, Duterte'nin rutin sağlık kontrolleri için Davao şehrinde olduğunu açıkladı. Roque, iddia sahibi Sison'a sağlıklı uzun ömürler dilerken, insanların dünyanın diğer ucundaki Hollanda'da yaşayan Sison’a inanmamalarını söyledi. Roque, Duterte'nin iki hafta boyunca Davao, Cebu ve Manila şehirlerindeki çeşitli etkinliklere katılacağını bu sebeple 2 hafta boyunca şehir değiştireceğini bildirdi.

Rodrigo Duterte, Devlet Başkanlığı için aday olduğu sırada ve sonrasında birçok kez migrenden mustarip olduğunu ve oksijen alarak uyuduğunu söylemişti. Ayrıca aşırı terleme rahatsızlığı bulunan Duterte, reflü ve bazen ellerine ve ayaklarına kan gitmesini engelleyen "Buerger" hastası olduğunu da açıklamıştı. Hastalıklarının sebebini eski bir sigara tiryakisi olmasına bağlayan Duterte gençliğinde geçirdiği motosiklet kazasının da bu hastalıkların sebeplerinden birisi olduğunu söylemişti.

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