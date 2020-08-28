Duygu Delen'in ölümüyle ilgili zanlı için bir soruşturma daha!

AA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın 4'üncü katından 13 Ağustos'ta düşerek yaşamını yitiren 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne ilişkin soruşturma Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca titizlikle sürdürülüyor.

İDRARINDA UYUŞTURUCU ÇIKMIŞTI

Bu kapsamda, zanlı Mehmet K.'den (20) alınan idrar örneğinde Gaziantep Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nca yapılan incelemede uyuşturucu tespiti üzerine savcılık harekete geçti.

UYUŞTURUCUDAN SORUŞTURMA

AA'da yer alan habere göre yapılan suç duyurusu sonucu zanlı hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan da ayrıca bir soruşturma açıldı. Olayın ardından evde bulunan Mehmet K. (20) gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Soruşturma dosyası incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.