Duygu Özaslan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Duygu Özaslan sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmaya devam ediyor. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar gündem olmaya devam ediyor. İşte, Duygu Özaslan ile ilgili detaylar...



DUYGU ÖZASLAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Youtube ve Instagram fenomeni Duygu Özaslan, 17 Nisan 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı ancak Youtube'da popülerlik kazandıktan sonra son sınıfta üniversiteyi bırakma kararı aldı. İlk kanalını ''itsmeduygu'' olarak açtı ancak profesyonelleştikten sonra kanalına kendi ismini verdi. Duygu Özaslan uzun yıllar Barış Taylan Demirige ile birlikteydi ancak çift ilişkilerini noktalayan çift zaman zaman köpekleri için bir araya geliyor.

Duygu Özaslan, bu hobiyi meslek haline getirdi. 2014 yılında verdiği bir röportajda kendisini şu sözlerle anlamıştı:

İstanbul Üniversitesi’nde İspanyol Dili ve Edebiyatı okuyorum. Tamamen hobi olarak başladım bu işe. İlk başta ayda bir video yüklüyordum. Yabancı güzellik vlogger’larını izlemeyi çok seviyordum. Ben de öyle bir şey yapmak istiyordum, amacım tamamen sevdiğim şeyleri paylaşmaktı. Arkadaşlarım bana makyaj, kozmetik konularını çok soruyordu, “Nereden alayım, hangisi iyi” diye... “Bir kanal açsana” dediler bana ve ben de başladım. Ben açtığımda Türkiye’de çok vlogger yoktu. Sonra Youtube’la partner oldum. Para kazanıldığını bile bilmiyordum ilk başta... Şimdi reklamlar üzerinden gelir elde ediyorum.

İzlenme sayısı artan kanallarla iletişime geçip partner oluyoruz...