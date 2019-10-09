Gerek işlediği konusu gerekse de oyuncu kadrosu ile çok beğeni alarak reyting rekorları kıran yapımcılığını Sinegraf Film Yapımın üstlendiği Sen Anlat Karadeniz’in oyuncu kadrosu merakla takip konusu olmuştur. Bunlardan birisi de güzelliği ve sempatikliği ile dikkatleri üzerine çeken Duygu Üstünbaş, gerçek yaşamında da Avukat olan, dizinin avukatı Esma karakterini canlandırıyor. Henüz oyunculuk alanında çok yeni olan Duygu Üstünbaş kimdir? Güzel oyuncu hakkında merak ettikleriniz ile ilgili detaylar işte sizlerle…

1990 yılında Ankara’da dünyaya gelen güzel oyuncu Duygu Üstünbaş, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Ancak mezuniyetin ardından mesleki kariyerine adım atmamış daha sonra eğitim hayatını, Anadolu Üniversitesi Devlet Tiyatrosu Oyunculuk Bölümünde Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Anasanat Dalı bölümü ile devam ettirmiştir. Daha önce bir kaç tiyatro oyununda sahne almıştır.

Güzel oyuncu ekran önü ilk önemli oyunculuk deneyimini ise Sen Anlat Karadeniz dizisiyle gerçekleştirmiştir. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Osman Sınav’ın üstlendiği Sen Anlat Karadeniz, Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu‘nun başrolünde olduğu, Sinan Tuzcu, Nurşim Demir, Öykü Gürman, Fatih Aksoy ve Cem Kenar gibi usta oyuncuların da rol aldığı dizide Avukat Esma karakterine hayat vermiştir. Duygu Üstünbaş daha önce Kurnaz Aşıklar, Fırtına ve Kayıp El isimli tiyatro oyunlarında sahne almıştır.

Ayrıca sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan Duygu Üstünbaş’ın boyu 1.69 cm, kilosu ise 57’dir.