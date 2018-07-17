Ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medya üzerinden Star TV'de iki sezondur ekranda olan magazin programı 'Duymayan Kalmasın'ın yeni sezona hazırlanırken yayından kaldırıldığını söyledi. Konu hakkında açıklama yapan program sunucularından Seren Serengil Instagram hesabından bu iddiaya cevap verdi.

Serengil Instagram hesabından şunları söyledi: "Duymayan Kalmasın iki yıldır reyting rekoru kıran gündemi belirlemiş olan bir programdır. Bu kadar yüksek reyting alan bir programın istenmemesi mümkün değildir. Bizim sözleşmemiz iki yıldı ve bitti o nedenle başka bir kanalla anlaştım. Eylül'de orada karşınızda olacağım. Programın yayından kaldırıldığı doğru değil. Bizim sözleşmemiz iki yıldı Star TV ile ve bitti. O yüzden başka kanalla anlaştım"