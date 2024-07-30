Duyu bütünleme terapisi nedir? Duyu bütünleme terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

Çocuklarda otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), duyusal işleme bozukluğu, gelişimsel gecikmeler, öğrenme güçlükleri gibi durumlar terapinin uygulanabileceği başlıca alanlardır. Bu çocuklar, günlük yaşamlarında duyusal uyaranlara karşı aşırı duyarlılık veya duyusal eksiklik gibi sorunlar yaşayabilirler ve bu da davranışsal, motor ve sosyal becerilerini etkileyebilir.

Yetişkinlerde ise travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), anksiyete, depresyon gibi ruh sağlığı sorunları ile başa çıkmak için duyu bütünleme terapisi kullanılabilir. Ayrıca, duyusal işleme zorlukları olan ve bu nedenle günlük yaşam aktivitelerinde zorluk yaşayan yetişkinler de bu terapiden faydalanabilirler. Terapinin uygulanması, bireyin ihtiyaçlarına göre özelleştirilir ve kişinin yaşadığı spesifik zorluklara odaklanır.

Duyu bütünleme terapisi, çocukların ve yetişkinlerin duyusal uyaranları daha etkili bir şekilde işlemelerine, bu uyaranlara uygun tepkiler vermelerine ve genel yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olur. Bu nedenle, duyusal işleme zorlukları yaşayan herkes, yaş ve teşhis fark etmeksizin, duyu bütünleme terapisinden yararlanabilir. Duyu bütünleme terapisi nedir? Duyu bütünleme terapisi nasıl yapılır?