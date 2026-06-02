Düzce Belediyesi'nden vatandaşlara uyarı

Düzce Belediyesi tarafından dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu. Son günlerde vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetler üzerine açıklama yayınlayan kurum, insani duyguları sömürerek yardım adı altında belediye başkan yardımcıları başta olmak üzere çeşitli isimleri kullanarak para talebinde bulunanlara itibar edilmemesine vurgu yaptı.

Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Belediye Başkan Yardımcılarımızın adını kullanarak vatandaşlarımızdan yardım parası talep edildiği tespit edilmiştir. Düzce Belediyesi’nin herhangi bir sebeple vatandaşlardan para talep etmesi söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, insanların duygularını sömüren dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları önemle rica olunur."