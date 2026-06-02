Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Düzce Belediyesi'nden vatandaşlara uyarı | Son dakika haberleri

        Düzce Belediyesi'nden vatandaşlara uyarı

        Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklamada son günlerde belediye başkan yardımcılarının adını kullanarak vatandaşlardan para talep eden dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 18:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediyeden vatandaşlara uyarı

        Düzce Belediyesi tarafından dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu. Son günlerde vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetler üzerine açıklama yayınlayan kurum, insani duyguları sömürerek yardım adı altında belediye başkan yardımcıları başta olmak üzere çeşitli isimleri kullanarak para talebinde bulunanlara itibar edilmemesine vurgu yaptı.

        Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Son günlerde Belediye Başkan Yardımcılarımızın adını kullanarak vatandaşlarımızdan yardım parası talep edildiği tespit edilmiştir. Düzce Belediyesi’nin herhangi bir sebeple vatandaşlardan para talep etmesi söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, insanların duygularını sömüren dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları önemle rica olunur."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Evinde bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu, kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

        Zonguldak'ta yaşayan Ercan Kolçak'ın (28) evinde ölü bulunması ile ilgili gözaltına alınan kız arkadaşı Kezban Ç., (28) ifadesinde; aralarında arbede çıktığını, bu sırada Kolçak'ın elindeki bıçağın göğsüne saplandığını ileri sürdü. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası!
        Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası!
        "Tahran-Washington arasındaki mesaj alışverişi kesintiye uğradı"
        "Tahran-Washington arasındaki mesaj alışverişi kesintiye uğradı"
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Karısını odunla döverek öldürdü!
        Karısını odunla döverek öldürdü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 2 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Haziran 2026 haberleri
        Türkan'ın ölümünde korkunç görüntü! Balkonda asılı kalıp düştü!
        Türkan'ın ölümünde korkunç görüntü! Balkonda asılı kalıp düştü!
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        "Zamanımı alma, beni al!"
        "Zamanımı alma, beni al!"
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde