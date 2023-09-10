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        Haberler Gündem Düzce'de ahşap ürünleri imal eden atölyede çıkan yangın, itfaiye ve köylülerin iş birliğiyle söndürüldü

        Düzce'de ahşap ürünleri imal eden atölyede çıkan yangın, itfaiye ve köylülerin iş birliğiyle söndürüldü

        Kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Paşaormanı köyünde İbrahim ve Sedat Korkmaz kardeşlerin sahibi olduğu çeşitli ahşap ürünlerinin üretiminin yapıldığı atölyede yangın çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 01:08 Güncelleme: 10.09.2023 - 01:09
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        Köylüler seferber oldu
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        Dumanı fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KÖYLÜLER MÜDAHALE ETTİ

        Ahşap ürünlerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri ve köylüler müdahale etti.

        Atölyedeki bazı ahşap malzemeler ise köylülerin yardımıyla güvenli alana taşındı.

        MADDİ HASAR OLUŞTU

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        Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle atölyede büyük çapta maddi hasar oluştu.

        SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

        Jandarma ve itfaiye, soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedenini araştırıyor.

        Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

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        #düzce
        #Paşaormanı köyü
        #haberler
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