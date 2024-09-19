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        Haberler Gündem Güncel Düzce'de can pazarı: Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi | Son dakika haberleri

        Düzce'de can pazarı: Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi

        Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs 50 metreden şarampole devrildi. 22 kişinin yaralandığı kazada can pazarı yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 14:03 Güncelleme: 19.09.2024 - 14:03
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        Düzce'de Ş.A. idaresindeki mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, Cumayeri ilçesi Harmankaya mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

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        Kazada yaralanan aralarında çocukların da olduğu 22 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralananlardan durumu ağır olanların bulunduğu öğrenildi.

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        Olay yerine gelen Cumayeri Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu inceleme yaparak ilgililerden bilgi aldı.

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        Koloğlu, yaptığı açıklamada, şoförün ifadesine göre, minibüsün freninin boşalması sonucu yaklaşık 50 metreden şarampole devrildiğini söyledi.

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        Hayatını kaybeden kimsenin olmadığını dile getiren Koloğlu, "Hepimize geçmiş olsun." dedi.

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        Mevsimlik tarım işçilerinin, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fındık toplama işlerini tamamlayarak memleketlerine dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

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        #düzce
        #trafik kazası
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