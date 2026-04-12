Düzce'de kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
Düzce'de motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada 22 yaşındaki Gökdeniz Demircan ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demircan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Giriş: 12.04.2026 - 12:33
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
MOTOSİKLET MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI
AA'daki habere göre olay; Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana geldi. Gökdeniz Demircan (22) idaresindeki motosiklet, Hacıyakup köyü mevkisinde, karşı istikametten gelen M.Ç'nin (62) kullandığı minibüsle çarpıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Gölyaka Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ