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Düzce depremi geceyi böldü! Ankara ve İstanbul başta çevre illerde hissedildi'

Düzce, merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremle sallandı. Gece saat 04.08'de gerçekleşen deprem, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Bursa olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Depremde farklı illerde toplamda 50 kişi yaralanırken 1 kişi de hayatını kaybetti.

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  • DÜZCE DEPREM | Geceyi bölen sarsıntı...Son depremler Kandilli ve AFAD listesi 23 Kasım -CANLI GÜNCEL: İstanbul Ankara, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Bursa

    Son depremler Kandilli ve AFAD tablosu bugün Düzce Gölyaka'da saat 04.08'de meydana gelen depremin ardından kamuoyunda "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı  ve son depremler Kandilli tablosu merak edilip araştırılıyor. İşte Ankra, Eskişehrir Sakarya, Bolu, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'dan da hissedildi. İlk belirlemlere göre 120'nin üzerinde artçı sarsıntının olduğu deprem nedeniyle 50 kişi yaralanırken 1 kişi de hayatını kaybetti. İşte 23 Kasım Düzce depreminin detayları...
  • DÜZCE DEPREM | Geceyi bölen sarsıntı...Son depremler Kandilli ve AFAD listesi 23 Kasım -CANLI GÜNCEL: İstanbul Ankara, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Bursa

    KALP KRİZİNDEN YAŞAMINI YİTİRDİ

    Düzce Çay Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel'in, yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

    50 KİŞİ YARALANDI

    Düzce Gölyaka'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi.

    Düzce, Sakarya ve Bolu'da deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. AFAD, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 1'i ağır 50 kişinin kişinin yaralandığını ve bir kişinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
  • DÜZCE DEPREM | Geceyi bölen sarsıntı...Son depremler Kandilli ve AFAD listesi 23 Kasım -CANLI GÜNCEL: İstanbul Ankara, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Bursa

    3 İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

    Merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından üç ilde okullar tatil edildi. Düzce, Sakarya ve Bolu Valilikleri tarafından yapılan açıklamaya göre ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Öte yandan Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de okullar bir gün süreyle tatil edildi.

    2 ÜVERSİTE TATİL EDİLDİ

    Bolu Abant İzzet Baysal ve Düzce Üniversitesi 
  • DÜZCE DEPREM | Geceyi bölen sarsıntı...Son depremler Kandilli ve AFAD listesi 23 Kasım -CANLI GÜNCEL: İstanbul Ankara, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Bursa

    NACİ GÖRÜR'DEN DÜZCE DEPREMİ AÇIKLAMASI!

    Bilim Akademisi Kurucu üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Düzce depreminin ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Görür, 

    "Sarıdere-Gölyaka/Düzce’de 6,0 deprem oldu. 1999 depremleri KAF’ın bu kesimini Bolu Tüneline kadar kırmıştı. Biz bu hattın Bolu kesiminin de kırılmasını beklediğimize dair bir tweet atmıştık.Bugünkü deprem muhtemelen Gölyaka-Sarıdere arasında kırılmamış KD-GB uzanımlı kısımda oldu

     

    Arkadaşlar, Düzce’de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF’a bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

     
  • DÜZCE DEPREM | Geceyi bölen sarsıntı...Son depremler Kandilli ve AFAD listesi 23 Kasım -CANLI GÜNCEL: İstanbul Ankara, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Bursa 
    Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.11.23 11:24:15  40.7807   31.0043        7.9      -.-  1.6  -.-   GOLYAKA (DUZCE)                                   İlksel
2022.11.23 11:18:33  40.8322   31.1528       24.9      -.-  1.5  -.-   DUZCE                                             İlksel
2022.11.23 11:15:38  40.8508   31.0800        5.1      -.-  1.7  -.-   IHSANIYE-(DUZCE)                                  İlksel
2022.11.23 11:01:14  40.7743   31.1053       18.9      -.-  1.5  -.-   BALLICA-(DUZCE)                                   İlksel
2022.11.23 10:51:33  40.8463   31.1182       18.1      -.-  1.6  -.-   MAMURE-(DUZCE)                                    İlksel
2022.11.23 10:35:14  40.8300   31.0413        5.4      -.-  1.7  -.-   UCYOL-(DUZCE)                                     İlksel
2022.11.23 10:28:17  40.8085   30.9100        9.5      -.-  1.7  -.-   DEREKOY-GUMUSOVA (DUZCE)                          İlksel
2022.11.23 10:21:47  40.8238   31.0658        5.3      -.-  1.5  -.-   FEVZIYE-(DUZCE)                                   İlksel
2022.11.23 10:19:49  40.7655   30.8990       13.6      -.-  1.8  -.-   MUHAPDEDE-GOLYAKA (DUZCE)                         İlksel
2022.11.23 10:18:31  40.7923   31.0782        8.3      -.-  1.6  -.-   KUSACMASI-(DUZCE)                                 İlksel
2022.11.23 10:12:18  40.8575   31.1153       11.2      -.-  1.5  -.-   TASKOPRU-(DUZCE)                                  İlksel
2022.11.23 10:01:38  40.8658   31.1485       26.5      -.-  1.3  -.-   KADIOGLU-(DUZCE)                                  İlksel
2022.11.23 09:58:11  40.8202   31.0838        8.4      -.-  2.0  -.-   BAHCEKOY-(DUZCE)                                  İlksel
2022.11.23 09:39:04  40.7582   31.0010        9.0      -.-  1.7  -.-   ACMA-GOLYAKA (DUZCE)                              İlksel
2022.11.23 09:29:27  40.8002   31.0535        6.7      -.-  1.7  -.-   PASAKONAGI-(DUZCE)                                İlksel
2022.11.23 09:14:38  40.8410   31.1137        6.0      -.-  2.3  -.-   MAMURE-(DUZCE)                                    İlksel
2022.11.23 09:04:53  39.1938   40.2460        8.0      -.-  2.7  -.-   BILEKKAYA-YAYLADERE (BINGOL)                      İlksel
2022.11.23 08:55:49  40.7660   31.0528       15.7      -.-  1.3  -.-   HAMAMUSTU-GOLYAKA (DUZCE)                         İlksel
2022.11.23 08:49:53  40.8638   31.0838        5.0      -.-  2.6  -.-   ALACAMESCIT-CILIMLI (DUZCE)                       İlksel
2022.11.23 08:35:27  40.8108   31.1263       21.0      -.-  1.6  -.-   TURAPLAR-(DUZCE)                                  İlksel
2022.11.23 08:17:43  40.8307   31.1180       10.8      -.-  1.9  -.-   OZANLAR-(DUZCE)                                   İlksel
2022.11.23 08:15:46  40.8128   31.0145       24.5      -.-  1.4  -.-   ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)                           İlksel
2022.11.23 08:13:02  40.8367   30.9818        4.8      -.-  1.7  -.-   ELMACIK-GUMUSOVA (DUZCE)                          İlksel
2022.11.23 08:07:02  40.8212   31.0368       18.2      -.-  1.6  -.-   KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE)                      İlksel
2022.11.23 08:06:17  40.8345   31.0068       11.0      -.-  1.7  -.-   YAYAKBASI-(DUZCE)                                 İlksel
2022.11.23 07:58:42  40.8012   31.0572       11.4      -.-  1.7  -.-   PASAKONAGI-(DUZCE)                                REVIZE01   (2022.11.23 07:58:42)
2022.11.23 07:57:44  40.8243   31.0350       23.6      -.-  1.8  -.-   KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE)                      İlksel
2022.11.23 07:41:11  40.7993   31.0415        5.0      -.-  1.7  -.-   ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)                           İlksel
2022.11.23 07:38:13  40.8287   31.0900       15.3      -.-  1.7  -.-   BAHCEKOY-(DUZCE)                                  İlksel
2022.11.23 07:37:16  40.8415   31.0628        8.1      -.-  2.1  -.-   KARADERE HASANAGA-(DUZCE)                         İlksel
2022.11.23 07:35:13  40.8062   31.0197       13.5      -.-  2.1  -.-   ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)                           İlksel
2022.11.23 07:34:09  40.8152   31.1400       16.9      -.-  1.5  -.-   OTLUOGLU-(DUZCE)                                  İlksel
2022.11.23 07:28:39  40.8062   30.9920        6.4      -.-  2.2  -.-   SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE)                          İlksel
2022.11.23 07:13:37  40.7593   31.0803        7.9      -.-  1.5  -.-   GOLORMANI-(DUZCE)                                 İlksel
2022.11.23 07:06:24  38.3633   39.4177        5.5      -.-  1.5  -.-   YILDIZHAN-MADEN (ELAZIG)                          İlksel
2022.11.23 07:04:43  40.9512   31.2160        9.2      -.-  1.4  -.-   KOZLUK-(DUZCE)                                    İlksel
2022.11.23 07:03:11  40.8072   31.1348        8.0      -.-  1.4  -.-   KUCUKMEHMET-(DUZCE)                               İlksel
2022.11.23 07:00:28  40.7573   30.9485        5.0      -.-  1.9  -.-   CAY KOYU-GOLYAKA (DUZCE)                          İlksel
2022.11.23 06:50:57  40.8272   30.9152        5.4      -.-  4.4  4.2   YONGALIK-GUMUSOVA (DUZCE)                         İlksel
2022.11.23 06:47:12  40.8173   31.1145        9.3      -.-  1.5  -.-   OZANLAR-(DUZCE)                                   İlksel
2022.11.23 06:34:30  38.4623   39.2060        6.8      -.-  2.1  -.-   DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2022.11.23 06:25:12  40.8240   31.0973        3.8      -.-  1.5  -.-   OZANLAR-(DUZCE)                                   İlksel
2022.11.23 06:24:39  40.7707   31.0568        7.6      -.-  1.5  -.-   GOLORMANI-(DUZCE)                                 İlksel
2022.11.23 06:23:22  40.8093   31.0942        2.9      -.-  1.3  -.-   HOCAOGLU-(DUZCE)                                  İlksel
2022.11.23 06:18:51  40.7552   30.8748        5.4      -.-  2.2  -.-   DEGIRMENTEPE-GOLYAKA (DUZCE)                      İlksel
2022.11.23 06:15:34  40.9180   31.0728       17.7      -.-  1.3  -.-   KAFYAYLA-CILIMLI (DUZCE)                          İlksel
2022.11.23 06:12:29  38.4265   39.1947        5.0      -.-  2.1  -.-   YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2022.11.23 06:10:15  40.7685   31.0122        7.6      -.-  2.5  -.-   HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE)                         İlksel
2022.11.23 06:08:55  40.7673   31.0202        3.5      -.-  2.4  -.-   HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE)                         İlksel
2022.11.23 06:03:24  40.7958   31.0610        5.0      -.-  2.1  -.-   KUSACMASI-(DUZCE)                                 İlksel
2022.11.23 05:59:41  40.7950   30.9880        6.6      -.-  2.1  -.-   YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)                            İlksel
2022.11.23 05:50:24  40.7847   30.9687        4.5      -.-  2.0  -.-   YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)                            İlksel
2022.11.23 05:39:57  40.7913   31.0770       13.1      -.-  1.6  -.-   KUSACMASI-(DUZCE)                                 İlksel
2022.11.23 05:38:03  40.8320   31.0530        6.2      -.-  1.6  -.-   FEVZIYE-(DUZCE)                                   İlksel
2022.11.23 05:36:46  40.8267   31.1090        3.6      -.-  2.6  -.-   OZANLAR-(DUZCE)                                   İlksel
2022.11.23 05:28:19  40.8482   31.0412       21.0      -.-  1.5  -.-   ISLAHIYE-(DUZCE)                                  İlksel
2022.11.23 05:24:32  40.7752   31.0498       11.3      -.-  1.4  -.-   HAMAMUSTU-GOLYAKA (DUZCE)                         İlksel
2022.11.23 05:21:53  40.7932   31.0558        5.6      -.-  1.8  -.-   KUSACMASI-(DUZCE)                                 İlksel
2022.11.23 05:16:46  40.8232   31.1228        4.3      -.-  2.5  -.-   TURAPLAR-(DUZCE)                                  İlksel
2022.11.23 05:15:04  40.8293   31.1250        7.8      -.-  1.7  -.-   OTLUOGLU-(DUZCE)                                  İlksel
2022.11.23 05:05:35  40.8092   31.1297       22.4      -.-  1.5  -.-   TURAPLAR-(DUZCE)                                  İlksel
2022.11.23 05:01:26  40.7702   31.0342        1.8      -.-  2.2  -.-   HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE)                         İlksel
2022.11.23 04:49:13  40.8142   31.0692        4.0      -.-  1.9  -.-   PASAKONAGI-(DUZCE)                                İlksel
2022.11.23 04:48:55  40.7975   31.0247        6.9      -.-  2.0  -.-   ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)                           İlksel
2022.11.23 04:46:33  40.8152   31.1138        5.4      -.-  1.6  -.-   BATAKLICIFTLIK-(DUZCE)                            İlksel
2022.11.23 04:45:35  40.8457   30.9960       18.3      -.-  1.3  -.-   SULTANIYE-GUMUSOVA (DUZCE)                        İlksel
2022.11.23 04:42:15  40.8533   31.1027        7.8      -.-  1.5  -.-   TASKOPRU-(DUZCE)                                  İlksel
2022.11.23 04:36:54  40.8258   31.1217        1.1      -.-  1.4  -.-   OZANLAR-(DUZCE)                                   İlksel
2022.11.23 04:32:14  40.7842   30.8997       11.1      -.-  1.6  -.-   BEKIROGLU-GOLYAKA (DUZCE)                         İlksel
2022.11.23 04:30:35  40.8143   31.0738        5.1      -.-  3.9  -.-   PASAKONAGI-(DUZCE)                                REVIZE01   (2022.11.23 04:30:34)
2022.11.23 04:28:25  40.8317   31.0227        7.4      -.-  2.0  -.-   YAYAKBASI-(DUZCE)                                 İlksel
2022.11.23 04:26:39  40.9030   30.9800       28.7      -.-  1.4  -.-   AVLIYAN-CUMAYERI (DUZCE)                          İlksel
2022.11.23 04:23:38  40.8070   31.0873        8.9      -.-  1.4  -.-   HOCAOGLU-(DUZCE)                                  İlksel
2022.11.23 04:20:45  40.7962   31.0503        5.3      -.-  1.9  -.-   PASAKONAGI-(DUZCE)                                İlksel
2022.11.23 04:18:53  40.9133   31.1405        5.0      -.-  1.6  -.-   YAKA-(DUZCE)                                      İlksel
2022.11.23 04:18:06  40.7177   31.1742        5.5      -.-  1.7  -.-   FINDIKLI AKSU-(DUZCE)                             İlksel
2022.11.23 04:15:08  40.7927   31.1350        5.0      -.-  2.0  -.-   KUCUKAHMET-(DUZCE)                                İlksel
2022.11.23 04:08:14  40.8175   30.9868       10.6      -.-  6.0  6.0   SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE)                          REVIZE01   (2022.11.23 04:08:14)
2022.11.23 02:15:00  38.5997   27.9808        7.4      -.-  1.3  -.-   TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA)                       İlksel
2022.11.23 02:09:58  38.3508   27.1670        6.4      -.-  2.2  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel
2022.11.23 00:51:55  39.9640   27.1822        7.3      -.-  3.2  -.-   CINARCIK-YENICE (CANAKKALE)                       İlksel
2022.11.23 00:40:15  35.8725   26.5225       22.3      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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