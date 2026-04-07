Düzcede devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Düzce'de tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Giriş: 07.04.2026 - 13:03
OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Olay, merkeze bağlı İhsaniye köyü Karadere Hasanağa yolu mevkisinde neydana geldi. Tarla süren Niyazi Can (55) idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak rampadan devrildi. Sürücünün traktörün altında kaldığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Can'ın yapılan kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haber üzerine olay yerine gelen Niyazi Can'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Can'ın cenazesi, incelemelerin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
