Şehir dışında üniversite tercih eden öğrencilerin ana gündem maddelerinin başında yurt tercihleri var. KYK yurt başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Peki; KYK yurt başvuruları ne zaman yapılır? KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları 2018 - 2019 akademik yılı için 3 Eylül (Bugün) olarak ilan edildi. Üniversite kayıtları kayıtları da YÖK tarafından 3 Eylül olarak ilan edilmişti. Yani, üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, kayıtların hemen ardından KYK yurt başvurusu yapabilecekler.

Öte yandan KYK yurt başvurularının son tarihi de belli oldu. KYK yurtlarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için son tarih 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59 olarak şilan edildi.

KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, kayıtlarının YÖK sistemine geçmesinin hemen ardından, KYK başvurularını yapabilecekler.

Öğrencilerin öğrenim bilgileri, YÖK’ün bilgi sistemi üzerinden alınacağı ve hatalı öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacağı için öğrencilerin e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru olup olmadığını kontrol etmesi önem taşıyor.

Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrenciler, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirebilecek, bilgilerinde yanlışlık olmayan öğrenciler ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek. KYK başvuruları ise e-Devlet üzerinden yapılacak.

E - DEVLET GİRİŞİ

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi alması veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor.

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