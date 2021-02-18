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E-devlet şifresi başvuru formu nedir? Adrese teslim e-devlet şifresi başvuru nasıl yapılır?

E-devlet şifresi nasıl alınır? Sorusu vatandaşların gündeminde. e Devlet ile birçok kurum işlerini online olarak yapabilirsiniz. Ayrıca e-devlet şifresi artık ev adresinize kadar gelebiliyor. İşte e-devlet şifresi başvuru formu haberimizde...

E-devlet şifresi başvuru formu nedir? Adrese teslim e-devlet şifresi başvuru nasıl yapılır?

E-devlet şifresi artık adresinize teslim edilebilecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Başkanı Ali Taha Koç, 65 yaş üstü vatandaşlara 'adrese teslim e-devlet şifresi' hizmetinin başlatıldığını duyurdu. Peki, e-devlet şifresi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar e-devlet şifresi başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

E-DEVLET ŞİFRESİ ADRESE TESLİM EDİLECEK!

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, '65 yaş üstü vatandaşlara 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmetinin, Ankara'nın ardından İstanbul'da da başladığını söyledi. Koç, daha önce e-devlet kapısı şifresi almayan 65 yaş üstü vatandaşların 'www.turkiye.gov.tr' adresi üzerindeki başvuru formunu doldurarak, şifrenin adreslerinde kendilerine teslim edilmesini talep edebileceklerini, söz konusu başvuruların durumlarını da takip edebileceklerini belirtti. Koç, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan şifre talebinin PTT AŞ'ye iletildiğini, PTT Kargo personelinin de şifreyi vatandaşa teslim ettiğini belirterek, vatandaşın şifre zarfını teslim aldıktan sonra e-Devlet Kapısı giriş sayfasına aktivasyon için T.C Kimlik Numarasını ve beraberinde istenen gerekli kimlik bilgilerini girerek hesabını aktif hale getirdiğini bildirdi. Koç, "Hizmet, pilot çalışmaların tamamlanmasının ardından tüm Türkiye'de başvuruya açılacak" diye konuştu.

E-DEVLET ŞİFRESİ BAŞVURU FORMU

Adrese teslim şifre başvurusu için aşağıdaki linke tıklayarak bilgileri girmeniz gerekmektedir.

E-DEVLET ŞİFRESİ BAŞVURU FORMU

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