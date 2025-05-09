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        Haberler Ekonomi Emlak e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı - Emlak Haberleri

        e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı

        Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasına ilişkin hizmetin bugün itibarıyla emlakçıların da kullanımına açıldığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 12:29 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:29
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        e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmasına yönelik çalışmaların ilk aşamasını Kasım 2024'te tamamlamıştı.

        Mevcut uygulamada taşınmaz sahibi gerçek kişilerce e-Devlet Kapısı'ndaki "Kira Sözleşmesi İşlemleri" bölümünden hazırlanan sözleşme kiracı tarafından onaylanabiliyor. Hizmet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı "barkodlu belge" oluşturularak, e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemi de yapılabiliyor.

        "Emlak danışmanları mesleğini resmi olarak icra edecek"

        Çalışmanın ikinci aşamasında ise sona gelinirken, e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti bugün emlakçılar için de açıldı.

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        TEDB Başkanı Hakan Akçam, kiracı ile ev sahibinin e-Devlet ortamında buluşarak kira kontratını imzalayabildiğini ancak bu sürece emlak danışmanlarının dahil olmadığını söyledi.

        Bugün itibarıyla uygulamanın emlakçılar için de hayata geçirildiğini dile getiren Akçam, "Gayrimenkul sahipleri, emlak danışmanına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sisteminden yetki verebilecek. Emlak danışmanı da aldığı yetkiyle, kontratı kiracı adayına elektronik ortamda ulaştırabilecek. Kira kontratı oluşturan emlak danışmanı, barkodlu belge çıkarabilecek. Dolayısıyla, emlak danışmanları mülk sahipleri ile kiracıları bir araya getirerek mesleğini resmi olarak icra edecek." dedi.

        "Kira kontratlarının e-Devlet üzerinden yapılma zorunluluğu getirilmeli"

        Akçam, sistemin elektronik ortama taşınacağını ifade ederek, kira artış oranı, kiracının güvenirliği ve meskende kaç yıldır oturduğu gibi bilgilerin Bakanlık tarafından tespit edilebileceğini anlattı.

        Sistemle ilgili güncelleme ve düzenlemelerin devam ettiğini belirten Akçam, Borçlar Kanunu'na göre kira kontratında kefilin ıslak imzasının bulunması gerektiğini, bununla ilgili çalışmaların da sürdüğünü bildirdi.

        Kira kontratlarının e-Devlet üzerinden yapılması zorunluluğunun uygulamaya alınması durumunda ev sahibi ile kiracı arasındaki problemlerin birçoğunun çözüleceğine işaret eden Akçam, böylece dolandırıcılık olaylarının önüne geçileceğini sözlerine ekledi.

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