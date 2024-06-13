E-ihracatın liderleri tekstil ve ev ürünleri

Trendyol ile e-ihracat gerçekleştirerek dünya pazarlarına açılan yerli üretici ve satıcılar başarılı satış performanslarını mayıs ayında da sürdürdüğünü açıkladı.

Firmanın mayıs ayı verilerine göre Türk satıcılar e-ihracatta yaklaşık 2 milyon ürünü sınır ötesi pazarlarla buluşturdu. Tekstil ve ev ürünleri, en fazla sipariş alan ürün grupları olarak ön plana çıktı. Yerli satıcılar, Azerbaycan’da tişört, Körfez bölgesinde alt-üst takım, Orta ve Doğu Avrupa (CEE) ve DACH (Almanya ve Avusturya) bölgelerinde elbise ihtiyaçlarını karşıladı. Tekstil harici en büyük talebi alan ürünler tava, saklama kabı ve alez oldu. Türk ürünlerine en yoğun ilgiyi Azerbaycan ve Körfez bölgesi gösterdi. “Made in Türkiye” etiketli ürünlerin en fazla satıldığı şehirler Bakü, Riyadh, Jeddah, Dubai ve Bükreş.