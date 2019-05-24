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YORUM KURALLARINI OKUDUM

e Okul 2019 giriş: VBS Yazılı ve sözlü sınav sonuç sayfası! e Okul ne zaman kapanacak?

e okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrenci ve velilerin hizmetine sunulan sayfalar arasında yer alıyor. Öğrenciler, okulların kapanmasına kısa bir zaman kala e okuldan not bilgilerini ve devamsızlık durumlarını sorguluyor. Peki e okul giriş nasıl yapılır? e Okul ne zaman kapanacak? İşte e okul VBS giriş ekranı...

e okul

Milli Eğitim Bakanlığı, ( MEB) E - okul veli bilgilendirme sistemi'ne  (VBS) nasıl giriş yapılır? sorusu milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı karne notu ve devamsızlık hesaplamaları için heyecan dorukta. Peki e okul ne zaman kapanacak? İşte, VBS e-okul devamsızlık ve not bilgisi sorgulama giriş ekranı...

E-OKUL VBS GİRİŞ SAYFASI 2019!

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

E-OKUL'A GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Okullarda 1. dönemin bitmesine yakın notların açıklandığı zamanlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor. Öğrenciler bu durumu E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumluyor. E-Okul, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

YAZ TATİLİ KISALIYOR, KASIM VE NİSAN'DA ARA TATİL GELİYOR

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıkladığı yeni sisteme göre, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftası nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olacak. Bakan Selçuk, "Yapılandırılmış ara tatillerde çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılım imkanı sunulacak. Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak. 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek."

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YORUMLAR

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