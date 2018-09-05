MEB tarafından uygulamaya konan e-Okul sistemine nasıl giriş yapabilirim? Sorusunun cevabını sizler için hazırladık. Kullanıcılar e-Okul sistemine nasıl giriş yapacağını ve nasıl bilgi edinebileceğini araştırıyor. e-Okul giriş sistemine ve vbs sorgu ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte e-Okul hakkında detaylar...

E-OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-Okul veli bilgilendirme sistemi giriş yapacak olan velilerin öncelikle https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine giriş yapması gerekiyor. Bu sayfayı açtıklarında karşılarına çıkan panelde öğrencilerinin kimlik bilgileri ve okul numarasını kullanmaları lazım. Erişim sağlandıktan sonra e okul portalı için menü ve bilgi alanlarının yer aldığı yeni bir sayfa açılacaktır. Bu sayfalar üzerinden ulaşmak istediğiniz bilgilere kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz. E Okul giriş işlemi için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

E-OKUL SİSTEMİNDEN HANGİ SORGULAMALAR YAPILABİLİR?

E-okul veli bilgilendirme sistemi; öğrencinin sınav puanlarını, sınav tarihlerini, devamsızlık durumunu, haftalık ders programını, nakil işlemlerini, merkezi olarak yapılacak sınavların tercih işlemlerini, aldığı belgelerini, şube başarı ortalamalarını, yılsonu notlarını ve duyurularını içermektedir.

Aynı zamanda E-okul veli bilgilendirme sisteminin telefonlara da indirilebilme olanağı bulunmaktadır. Bu sayede veliler öğrencilerin eğitim akışını anlık olarak her yerde diledikleri zaman takip edebilecekler. Kısaca E-Okul veli bilgilendirme sistemi, velilere öğrencileri hakkında bilgiler sunmaktadır. Bu sayede veliler çocuğuyla ilgili bilgilerini tüm eğitim hayatı boyunca öğrenebilmekte ve çocuğuna daha iyi eğitim kalitesi, üstün başarı sağlayabilmek adına geleceğini şekillendirme fırsatına sahip olmaktadır.

MOBİL E-OKUL SİSTEMİ NEDİR?

Mobil e-okul sistemi ile beraber veliler öğrencilerinin okul durumunu telefonlarına gelecek SMS aracılığıyla öğrenebillirler.

Mobil e-okul bilgi servisini kullanmak için sisteme üye olmanız yeterlidir. Veliler bu sistem sayesinde öğrenci bilgilerini mobil ortamdan kısa mesaj servisi SMS ile otomatik olarak alabilmektedirler.Bunun için yapılması gereken sadece sisteme üye olmaktır.

Servise üye olmak için öğrenci T.C. Kimlik Numarası'nı cep telefonundan kısa mesajla 8383 numarasına göndermek yeterli olmakta. Servise üye olan veya üye olmayan tüm kullanıcıların yaptığı her bir sorgulama için telefon operatörünüze bağlı olarak belli bir ücretlendirme yapılmaktadır.

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