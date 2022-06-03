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E okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem E-okul not girişi kapanma tarihi

Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi "e-Okul ne zaman kapanıyor?" Sorusuna yanıt arıyorlar. 2021 - 2022 eğitim ve öğretim dönemi 17 Haziran itibarıyla karnelerin verilmesiyle sona erecek. Yaz tatiline sayılı gün kalmasıyla e-okul not girişi kapanma tarihi araştırılıyor. İşte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-Okul VBS) ve e-okul karne sorgulama ekranı

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    e Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem MEB e Okul not girişi ne zaman kapanacak?

    Üç ay sürecek olan yaz tatili öncesi velilerin ve öğrencilerin gözü e-Okul kapanma tarihine çevrilmiş durumda. e-Okul üzerinden sınav notu, devamsızlık durumu gibi pek çok bilgiye erişim sağlanabiliyor. 2021 - 2022 eğitim ve öğretim dönemi son ders zilinin çalmasına kısa bir süre kala E okul ne zaman kapanıyor? Sorusu gündeme geldi. İşte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-Okul VBS) ve e-okul sınav notu sorgulama ekranı
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    e Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem MEB e Okul not girişi ne zaman kapanacak?

    E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

    E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık mümkün gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalmaktadır.
  • 03
    e Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem MEB e Okul not girişi ne zaman kapanacak?

    E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

    Öğrenciler e okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz. 

    E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

    KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

    Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.
    Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.
    Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.
    Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.
    Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

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