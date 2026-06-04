E- OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul’da öğretmenlerin not ve devamsızlık girişleri, karne günü öncesinde tamamlanacak şekilde düzenleniyor. 2026 yılı için karne günü 26 Haziran Cuma olarak belirlenmiş durumda. Bu nedenle, öğretmenlerin tüm not ve yoklama kayıtlarını 25 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları bekleniyor.