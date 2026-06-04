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        Haberler Bilgi Gündem E-okul ne zaman kapanıyor? 2025-2026 ikinci dönem e-Okul VBS hangi gün kapanacak, not girme işlemi ne zaman bitiyor? E-Okul Kapanış tarihi

        E-okul ne zaman kapanıyor? 2026 İkinci dönem e-Okul not girme işlemi ne zaman bitiyor?

        2025–2026 eğitim yılı ikinci döneminin sonuna yaklaşılırken, öğrenciler ve veliler e-Okul'un kapanış tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullar 26 Haziran Cuma günü yaz tatiline başlayacak. Öğrenciler, karnelerini almadan önce not durumlarını e-Okul üzerinden kontrol edebilecek. Peki, e-Okul'da not girişleri ne zaman tamamlanacak? e-Okul VBS sistemi hangi tarihte kapanacak? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 16:13 Güncelleme:
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        Okulların kapanış tarihine yaklaşılırken, öğrenciler ve veliler e-Okul’un erişime kapanacağı günü araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre, 26 Haziran Cuma günü okullar yaz tatiline başlayacak. Karnelerini almadan önce öğrenciler, not durumlarını e-Okul üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, öğretmenlerin not girişleri ne zaman tamamlanacak, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) hangi tarihte kapanacak? İşte merak edilen tüm bilgiler haberimizde…

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        E- OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

        E-Okul’da öğretmenlerin not ve devamsızlık girişleri, karne günü öncesinde tamamlanacak şekilde düzenleniyor. 2026 yılı için karne günü 26 Haziran Cuma olarak belirlenmiş durumda. Bu nedenle, öğretmenlerin tüm not ve yoklama kayıtlarını 25 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları bekleniyor.

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        E-OKUL VSB SİSTEMİ HANGİ GÜN KAPANIYOR?

        Dönem sonu yoğunluğu ve karne hazırlık süreçleri göz önüne alındığında, öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerini bu tarihe kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu sayede öğrenciler ve veliler, karne günü gelmeden önce e-Okul üzerinden not ve devamsızlık bilgilerini rahatlıkla takip edebilir.

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        E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

        E-Okul VBS sistemine "eokul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapılıyor. Açılan ekranda "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'e giriş yapılmalı. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-Okul sistemine giriş yapılıyor.

        E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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