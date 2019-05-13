e okul VBS sistemi giriş nasıl yapılır? sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Okullarda ikinci eğitim döneminin sonuna yaklaştığımız bu günlerde yazılı ve sözlü sınav sonuçları birer birer açıklanıyor. Öğrenci ve veliler hem sınav sonuçlarını hem de devamsızlık bilgilerini e-okul üzerinden öğrenebiliyor. e-okul için merak edilen bir diğer konu da e-okul'un ne zaman kapanacağıyla ilgili. E-okul giriş sayfası ve diğer detaylar haberimizde.

MEB E-OKUL GİRİŞ SAYFASI 2019!

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

E-OKUL'A GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

e-OKUL SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI YARARLAR NELER?

1- Sınav sonuçlarını öğrenmek

2- Haftalık ders programını öğrenebilir

3- Devamsızlık gün sayısını öğrenebilir

4- Sınav tarihlerini öğrenebilir

5- Sorumluluk sınav tarihlerini öğrenebilir

6- Yıl sonu ortalamasını öğrenebilir

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Okullarda 1. dönemin bitmesine yakın notların açıklandığı zamanlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor. Öğrenciler bu durumu E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumluyor. E-Okul, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan 2018 - 2019 2. kanaat dönemi, 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. Böylece 17 Eylül'de başlayan 2018 - 2019 eğitim öğretim dönemi sona ererek, yaz tatili başlayacak.