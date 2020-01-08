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E okul VBS giriş 2020: Sınav sonuçları sorgulama öğrenci girişi: MEB e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

e okul VBS yani Veli Bilgilendirme Sistemi, 15 tatile sayılı gün kala öğrenci ve velilerin gündeminde. Yeni tasarımıyla dikkatleri çeken e-okul giriş sayfasında, sınav sonuçları ve devamsızlık bilgileri kolayca öğreniliyor. Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden ayrıca sözlü ve proje ödev notları da görüntüleniyor. Öğretmenler de sistemi üzerinden not bilgilerini güncelliyor. İşte e okul VBS giriş sayfası

e okul

E okul giriş nasıl yapılır? sorusu öğrenci ve velilerin gündeminde. E-Okul VBS ile öğrencilerin sınav notları, devamsızlık bilgileri, ödev ve sözlü notları kolaylıkla görülebilir. E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden öğrencilerin tüm eğitim bilgilerine erişim sağlanıyor. Bu yüzden e-okul öğrenci ve velilerin sık sık ziyaret ettiği sitelerin başında geliyor. Eğitim dönemi boyunca E-Okul üzerinden yazılı ve sözlü sınav notlarının yanı sıra devamsızlık bilgileri de öğreniliyor. Yazılı ve sözlü sınav sonucu proje ödev notları ve devamsızlık bilgisi sorgulama 2020 E-okul girişi ekranı yeni tasarımıyla da dikkatleri çekiyor. e-okul giriş sayfası haberimizde.

E-OKUL VBS 2020 ÖĞRENCİ GİRİŞİ

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

E-OKUL'A GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ GİRİŞ

e-Okul yönetim bilgi sistemi girişine öğretmenler kullanıcı adı ve şifrelerinin yanı sıra e-Devlet üzerinden de giriş sağlayabilirler. Sadece öğretmen kullanıcıları tarafından e-Devlet üzerinden giriş yapılabilir.

E OKUL HİZMETLERİ

1- Sınav sonuçları öğrenebilir

2- Haftalık ders programını öğrenebilir

3- Devamsızlık gün sayısını öğrenebilir

4- Sınav tarihlerini öğrenebilir

5- Sorumluluk sınav tarihlerini öğrenebilir

6- Yıl sonu ortalamasını öğrenebilir

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN? 2020 15 TATİL

9 Eylül 2019’da başlayan 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenciler, 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatili yaptı. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün süren ara tatilin ardından, 25 Kasım’da yeniden ders başı yapan öğrencilerin gözü yarıyıl tatilinde. Yarıyıl tatili ise 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak ve hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün sürecek. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Okullarda 1. dönemin bitmesine yakın notların açıklandığı zamanlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor. Öğrenciler bu durumu E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumluyor. E-Okul, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

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