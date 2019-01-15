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e Okul giriş işlemi için öğrenciler ve veliler araştırmasını sürdürüyor. 2018 yılının sona ermesinin ve 15 tatile çok az bir süre kalmasının ardından notlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, internet üzerinde "e Okul giriş" ve "e-Okul VBS giriş" aramalarını arttırdı. İşte e-Okul giriş hakkında detaylar...
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenci girişine Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilmektedir. Belirtilen linki açtıktan sonra sağ tarafta yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi alanınra öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ile okul numarası yazıldıktan sonra giriş butonuna tıklayın. Açılan pencerede Öğrenci Bilgileri sekmesinin altında yer alan Not Bilgisi kategorisine tıklayarak öğrencinin sınav notlarını görüntüleyebilirsiniz.
E-OKUL SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ
e-Okul sisteminde öğrencinin devamsızlık bilgisi, not bilgisi, haftalık ders programı, sınav tarihleri, aldığı belgeler, okuduğu kitaplar, davranış notları, diploma puanı, yıl sonu notları, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları, pansiyon zaman çizelgesi, pansiyon yemek menüsü, pansiyon devamsızlık bilgileri, pansiyon izin bilgileri ve sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk karnesi bilgilerinin yer aldığı sekmeler bulunmaktadır.
E-Okul ile 4,5,6,7 ve 8. sınıf ile tüm lise (9.,10.,11.,12. sınıf) öğrencilerinin ağırlıklı puan ortalamasını ve alacağı başarı belgesini öğrenebilirsiniz. Örnek verecek olursak; bir öğrencinin herhangi bir başarı belgesi alabilmesi için ön koşul olarak Türkçe dersinden 55,00, diğer derslerin her birinden 45,00 puandan aşağı bir puanı olmamalıdır. Bu şartları sağlayan 8. sınıf öğrencilerinden tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70,00-84,99 arasında olanlara "Teşekkür", 85,00 puan ve üstü olanlara da "Takdirname" belgesi verilir.
Sayın e-Okul Kullanıcısı,
Bu bölümü şifrenizi unuttuğunuzda kullanabilirsiniz. Şifrenizi tekrar belirlemek için aşağıda gereken bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Bilgiler doğru ise kullanıcınıza bağlı Cep Telefonunuza onay SMS gönderilecek ve yeni şifrenizi belirleyebileceğiniz bölüm açılacaktır.
Şifrenizin sadece numaralardan veya sadece harflerden oluşmamasına, harf, numara ve noktalama işaretlerini içermesine dikkat ediniz.
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