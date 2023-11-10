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        Haberler Gündem E-Okul VBS öğrenci giriş ekranı: 2023-2024 E-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile devamsızlık, sınav ve karne notu sorgulaması

        E-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile devamsızlık, sınav ve karne notu sorgulama ekranı

        E-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile devamsızlık, sınav ve karne notu sorgulama ekranı, ilk ara tatil öncesinde öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. 13 Kasım Pazartesi itibarıyla Kasım ara tatiline başlayacak olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 20 Kasım Pazartesi günü itibarıyla eğitim-öğretim dönemine devam edecek. İşte E-Okul VBS öğrenci giriş ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 01:11 Güncelleme: 10.11.2023 - 01:11
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        Milli Eğitim Bakanlığı, E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencilerin bilgilerinin görüntülenmesine izin veriyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci giriş ekranı ile; ders programı, devamsızlık, sınav sorgulama ve karne notu öğrenme işlemleri gerçekleştirilebiliyor. İşte 2023-2024 E-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile devamsızlık, sınav ve karne notu sorgulama ekranı...

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        E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

        e-Okul'a giriş yapmak için öncelikle https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine gitmelisiniz. Bu adreste sisteme giriş yapmak isteyen öğretmenler e-Okul Yönetimi Bilgi Sistemi Girişi sekmesini, sisteme giriş yapmak isteyen öğrenciler ve veliler ise Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi sekmesini seçerek işlemlerine devam etmelidir.

        E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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        E-OKUL'DAN NE ÖĞRENİLİR?

        Yazılı Sonucu Sorgulama

        e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nin (VBS) en sık kullanılan hizmetinden birisi de yazılı sonucu sorgulama sayfası. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul’a giriş yaparak sonuçları istedikleri zaman öğrenebiliyorlar.

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        Sınav Bilgileri

        e-Okul sayfasının en önemli özelliklerinden birisi de sınav bilgilerinin yer aldığı sayfa. Bu sayfa ile öğrenci ve veliler sınavda sorumlu olunan konulardan haberdar olabiliyor.

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        Devamsızlık Sorgulama

        Okula kayıtlı olup okula gitmeyen, özürlü veya özürsüz devamsızlık yapan, geç kalan öğrencilerin e-okul sisteminden takip edildiği sayfadır.

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        Ders Programı

        e-Okul üzerinden öğrencilerin haftalık ve dönemlik ders programları istenildiği zaman öğreniliyor. Öğrenci ya da velinin sisteme kendi bilgileri ile giriş yaptıktan sonra açılan sayfa üzerinden kolayca ders programı görüntüleniyor.

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        Diploma Puanı

        Diploma puanı özellikle mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin sık sık ziyaret ettiği sayfalar arasında yer alıyor. Mezun olacak ve olan öğrenciler e-okul’a giriş yaparak mezuniyet puanlarını öğrenebilirler.

        Sınav Tarihleri

        Öğrenciler ve velilerin sözlü veya yazılı sınavların hangi tarihte gerçekleşeceğini sorgulayabildiği sayfadır.

        Davranış Notları

        Davranış notu, ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışlarını ölçütler kullanılarak öğretmenler tarafından verilen nottur.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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