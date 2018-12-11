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E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, 2. sınavlarının başlamasıyla birlikte öğrencilerin ve velilerin düzenli olarak giriş yaptığı bir uygulamadır. Öğrenciler ve veliler E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemine giriş yaparak öğrencinin ders notlarını, şube not ortalamasını, dönem bitiminde alınan belgeleri, yıl sonu başarı puanlarını, pansiyon bilgileri, sorumluluk sınav tarihi ve notlarına kolay yoldan ulaşma imkanı sağlar. Peki, E-Okula giriş nasıl yapılır? İşte detaylar...
E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?
E-Okul sisteminde iki giriş seçeneği vardır. Bunlar; Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ve Yönetim Bilgi Sistemidir (YBS). Veli Bilgilendirme Sistemine veliler ve öğrenciler, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numaralarını girerek sisteme giriş yaparlar. Yönetim Bilgi Sistemine ise öğretmenler ve okul idaresi kendilerine verilen şifre ile giriş yaparlar.
E-Okul giriş ekranı 2. sınavların başlamasıyla birlikte son günlerde öğrenciler ve veliler tarafından sık sık giriş yapılıyor. Sınav sonuçlarını merak eden öğrenciler ve veliler sınav sonuçlarını öğrenmek için sisteme giriş yapıyorlar. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemine giriş yapmak için https://e-okul.meb.gov.tr/logineokul.aspx adresine giriş yapabilirsiniz.
E-Okul sistemine giriş sağladıktan sonra sağ tarafta veli bilgilendirme sistemi için bir alan bulunuyor. Giriş ekranında verilmiş olan güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası ve öğrencinin okul numarası doğru girildiği takdirde sistem açılır.Bu aşamayı geçtikten sonra sisteme giriş için bazı bilgiler daha istenilecek. Bunlar ise öğrencinin doğum günü veya tarihi, öğrencinin sınıfı veya şubesi, öğrencinin resmi, doğum yeri ve kimlik bilgileri olabilir. Bu bilgiler doğru girildiği zaman öğrenciye ait tüm bilgiler görülür.
Sisteme giriş yapıldığında devamsızlık bilgileri, not bilgisi, sınav tarihleri, ders programı, okuduğu kitaplar, aldığı belgeler, diploma notu, davranış notu, nakil durumu ve yıl sonu notu gibi birçok seçenekler bulunuyor.
TAKTİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
Öğrencinin taktir - teşekkür hesaplaması yapması için, öğretmenler tarafından sisteme tüm notların girilmiş olması gerekir. Notların hepsi E-Okul sistemine girildikten sonra yıl sonu başarı puanına bakılır. Öğrencinin alacağı belgeyi iki dönemin ortalaması belirler. Dönem sonunda puanı;
- 70,00 - 84,99 puan arasında olan öğrenciler teşekkür belgesi alır
- 85,00 - 100 puan arasında olan öğrenciler ise taktir belgesi alır.
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