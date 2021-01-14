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HaberlerGündem3. SayfaE-sınavda mikro kameralı kopyaya suçüstü
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Motorlu taşıtlar sınavında mikro kameralı kopyaya suçüstü

Muş'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri mikro kamera ile kopya düzeneği hazırlayarak Motorlu Taşıtlar E-Sınavı'na giren 9 kişiyi, suçüstü yakaladı. Operasyonda 1 adet wifi, 4 adet düğme şeklinde mikro kamera düzeneği, 2 adet sim kart girişli düzenek, 3 adet mikro kulak içi kulaklık/mikrofon ve muhtelif eşyalar ele geçirildiği belirtildi

E-sınavda mikro kameralı kopyaya suçüstü
DHA

Muş'ta, mikro kamera ile kopya düzeneği hazırlayarak Motorlu Taşıtlar E-Sınavı'na giren 9 kişi suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11 Ocak Pazartesi günü İMKB Anadolu Lisesi'nde yapılan Motorlu Taşıtlar E-Sınavı'na, mikro kamera ile kopya düzeneği hazırlanmasını organize eden kişiler yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sınav sırasında yapılan operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.

Operasyonda 1 adet wifi, 4 adet düğme şeklinde mikro kamera düzeneği, 2 adet sim kart girişli düzenek, 3 adet mikro kulak içi kulaklık/mikrofon ve muhtelif eşyalar ele geçirildi. Ayrıca yakalanan 9 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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