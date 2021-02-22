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HaberlerGündemEğitimEba giriş yap! 22-26 Şubat EBA TV ilkokul, ortaokul, lise, CANLI ders programı, EBA TV frekans ve EBA öğrenci
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Eba giriş yap! 22-26 Şubat EBA TV ilkokul, ortaokul, lise, CANLI ders programı, EBA TV frekans ve EBA öğrenci giriş ekranı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda yüz yüze eğitim için tarih verdi. Köy okulları 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçti. 1 Mart2tan itibaren 8. ve 12. sınıflar da yüz yüze eğitime başlayacak. Bu sırada EBA TV dersleri de devam edecek. MEB, 22-26 Şubat tarihlerinde geçerli olan EBA ders programı duyurdu. İşte 22-26 Şubat EBA TV ilkokul, ortaokul, lise, CANLI ders programı... EBA TV frekans ve EBA öğrenci giriş ekranı: Eba giriş yap!

Eba giriş yap! 22-26 Şubat EBA TV ilkokul, ortaokul, lise, CANLI ders programı, EBA TV frekans ve EBA öğrenci

Yüz yüze eğitime günler kala Milli Eğitim 22-26 Şubat haftasında geçerli olacak ilkokul, ortaokul, lise ders programını yayınladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen yüz yüze eğitime dönüş başladı. Eba giriş yap! 22-26 Şubat EBA TV ilkokul, ortaokul, lise, CANLI ders programı, EBA TV frekans ve EBA öğrenci giriş ekranı

TRT EBA TV 22-26 ŞUBAT İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV 22-26 ŞUBAT İLKOKUL CANLI YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT EBA TV 22-26 ŞUBAT ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV 22-26 ŞUBAT ORTAOKUL CANLI YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT EBA TV 22-26 ŞUBAT LİSE DERS PROGRAMI

EBA TV 22-26 ŞUBAT LİSE CANLI YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

EBA TV CANLI GİRİŞ, ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN, VELİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

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