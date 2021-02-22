Yüz yüze eğitime günler kala Milli Eğitim 22-26 Şubat haftasında geçerli olacak ilkokul, ortaokul, lise ders programını yayınladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen yüz yüze eğitime dönüş başladı. Eba giriş yap! 22-26 Şubat EBA TV ilkokul, ortaokul, lise, CANLI ders programı, EBA TV frekans ve EBA öğrenci giriş ekranı
TRT EBA TV 22-26 ŞUBAT İLKOKUL DERS PROGRAMI
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TRT EBA TV 22-26 ŞUBAT ORTAOKUL DERS PROGRAMI
EBA TV 22-26 ŞUBAT ORTAOKUL CANLI YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
TRT EBA TV 22-26 ŞUBAT LİSE DERS PROGRAMI
EBA TV 22-26 ŞUBAT LİSE CANLI YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
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