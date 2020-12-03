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EBA şifresi nasıl alınır? TRT EBA giriş ekranı

Yeni korona virüs önlemleriyle birlikte yüz yüze eğitime geçiş için bir süre daha beklenileceği anlaşılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitimi devam ettirebilmek amacıyla kurulan EBA TV şifresinin nasıl alınacağı merak ediliyor. EBA şifresi nasıl alınır? TRT EBA giriş ekranı

EBA şifresi nasıl alınır? TRT EBA giriş ekranı

Tüm dünyayı etkisi altına lan Covid-19 salgını her şey gibi eğitimi de derinden etkiledi. MEB tarafından kurulan TRT EBA TV üzerinden online eğitim hız kesmeden devam ediyor. EBA sistemine giriş yapmak için öğrencilerin bir şifresi olması gerekiyor. Peki, EBA şifresi nasıl alınır? TRT EBA giriş ekranı

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.
Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.
TC Kimlik Numaranı gir.
Bir doğrulama yöntemi seç.
e-Postayı seçtiysen:
Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).
e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.
Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

Cep telefonunu seçtiysen:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).
Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.
Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

TRT EBA ŞİFRESİ ALMA VİDEOLU ANLATIM

2020 EBA GİRİŞ EKRANI

EBA'ya giriş yapmanın bir çok seçeneği var. E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da EBA'ya giriş yapabilirsiniz.

EBA GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EBA ŞİFRE DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

EBA şifresiyle ilgili sorun yaşayanlar ve ya EBA şifresini değiştirmek isteyenler aşağıdaki linkten EBA şifrelerini yenileyebilir.

EBA ŞİFRE YENİLEME İÇİN TIKLAYINIZ

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