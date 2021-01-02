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HaberlerGündemEğitimEBA TV 2-3 Ocak 2021 ders programı nedir? TRT EBA TV hafta sonu ilkokul, ortaokul, lise tekrar dersleri yayın
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EBA TV 2-3 Ocak 2021 ders programı nedir? TRT EBA TV hafta sonu ilkokul, ortaokul, lise tekrar dersleri yayın akışı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pandemi döneminde eğitimin devam edebilmesi amacıyla kurulan EBA TV'de hafta sonu yayınlar devam ediyor. Hafta içi işlenen derslerin tekrar yayınları cumartesi ve pazar günleri öğrenciler için ekrana geliyor. EBA TV 2-3 Ocak ders programı nedir? TRT EBA TV hafta sonu ilkokul, ortaokul, lise tekrar dersleri yayın akışı...

EBA TV 2-3 Ocak 2021 ders programı nedir? TRT EBA TV hafta sonu ilkokul, ortaokul, lise tekrar dersleri yayın

EBA TV cumartesi ve pazar günleri yayın akışı araştırılıyor. Korona virüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi ancak online eğitime kaldığı yerden devam ediliyor. MEB tarafından kurulan EBA TV'de hafta içinde işlenen konular hafta sonu tekrar dersleriyle ekrana geliyor. EBA TV 2-3 Ocak ders programı nedir? TRT EBA TV hafta sonu ilkokul, ortaokul, lise tekrar dersleri yayın akışı...

EBA TV İLKOKUL 2-3 OCAK DERS PROGRAMI

TRT EBA TV İLKOKUL 2-3 OCAK YAYIN AKIŞI

EBA TV ORTAOKUL 2-3 OCAK DERS PROGRAMI

TRT EBA TV ORTAOKUL 2-3 OCAK YAYIN AKIŞI

EBA TV LİSE 2-3 OCAK DERS PROGRAMI

TRT EBA TV LİSE 2-3 OCAK YAYIN AKIŞI

EBA TV ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN

EBA TV ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN, VELİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

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